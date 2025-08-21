[단독] 김건희 “한동훈 발언, 내가 한 말 아냐… 신평 왜 그러나”
金, ‘韓 배신 안 했다면 무한한 영광’ 신평 변호사 전언 부인
변호인 “당사자 권익 침해… 재판에도 악영향 우려”
김건희 여사가 ‘한동훈 전 국민의힘 대표가 배신하지 않았다면 그의 앞길에 무한한 영광이 있었을 것’이라는 취지의 발언에 대해 “내가 한 말이 아니다”고 부인한 것으로 알려졌다. 김 여사를 접견한 신평 변호사가 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 등에 밝힌 내용 중 한 전 대표 관련 발언은 직접 한 말이 아니라는 취지다. 김 여사 측은 “당사자의 권익을 훼손할 수 있는 위험한 언행”이라며 우려를 표했다.
21일 국민일보 취재를 종합하면 김 여사는 전날 변호인과의 접견에서 신 변호사가 SNS 등을 통해 공개한 한 전 대표 관련 발언을 듣고 “그게 무슨 말이냐. 내가 한 말이 아니다”고 말했다. 한 전 대표에 관한 얘기를 신 변호사가 꺼냈고 김 여사는 “한 전 대표에게 무슨 일이 있느냐”고 물은 것이 전부라는 것이다.
신 변호사에게 이재명 대통령에 관해 물었다거나 남편인 윤석열 전 대통령의 정계 복귀를 바란다는 취지로 말했다는 내용 역시 사실이 아니라고 했다. 김 여사는 신 변호사 발언에 충격을 받고 “신 변호사가 그냥 위로하러 왔다고 했는데 밖에서 그런 얘기를 했느냐. 그분이 왜 그러는 건지 아느냐”고 변호인에게 되물었다고 한다.
앞서 신 변호사는 지난 19일 서울 구로구 남부구치소를 찾아 김 여사를 접견한 뒤 자신의 SNS에 ‘김 여사와의 만남’이라는 글을 게재했다. 신 변호사는 김 여사가 “한 전 대표가 어쩌면 그럴 수가 있느냐”며 “그가 그렇게 배신하지 않았다면 그의 앞길에는 무한한 영광이 기다리고 있었을 것 아니냐”고 말했다고 적었다. 또 김 여사가 접견실 의자에 앉자마자 “선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요”라고 말했다고도 밝혔다.
신 변호사는 이후 언론 인터뷰 등에서 김 여사가 “이재명 대통령의 장점이 뭐냐”고 물었고 이에 “대통령은 무엇보다 사람을 키울 줄 아는 분”이라고 답했다고 밝혔다. 그러자 “김 여사가 ‘이것을 남편에게 다음에 가시거든 꼭 전해달라’고 신신당부를 했다”고도 했다. 신 변호사는 이를 두고 “남편의 정치적 재기를 바라는 마음 아니겠느냐”고 말했다.
신 변호사의 발언을 두고 김 여사 측에서는 우려의 목소리가 나왔다. 김 여사 측 변호인은 “선임 변호사도 아닌 신 변호사가 특정 기자 요청에 따라 무단으로 김 여사를 찾아가고 언론과 인터뷰까지 하며 민감한 사건 관련 발언을 하는 것을 상식적으로 납득하기 어렵다”며 “사건 당사자의 권익을 심각하게 훼손할 수 있는 위험한 언행이며 향후 재판에도 악영향을 끼칠 우려가 크다”고 지적했다.
김건희 특검은 이날 김 여사에 대한 3차 소환조사를 진행한다. 특검은 이날 조사에서 건진법사, 통일교 청탁 의혹 등을 조사한다는 방침이다.
