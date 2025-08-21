“일본 진출 전략 허브” 부산창경, 멘토링 프로그램 가동

7년 미만 창업기업 대상

분야별 전문가와 1:1 자문

부산창조경제혁신센터(부산창경)가 일본 시장 진출을 희망하는 창조경제혁신센터 보육기업을 대상으로 ‘일본 진출 오피스아워’ 프로그램 참여기업을 모집한다.

)