조용익 부천시장 “민원, 행정의 최전선…소통·공감으로 풀어야”

조용익 경기 부천시장이 20일 부천시청에서 열린 새 정부 국정기조 민원 실무토론회에서 민원 담당자들을 격려하고 있다. 부천시 제공

이와 함께 상반기 최다 민원 처리 담당자에 대한 격려의 시간도 가졌다. 올해 상반기 유기한 민원 중 ‘동물등록 및 동물병원 개설 신고’가 2135건, 국민신문고를 통한 민원 중에서는 ‘주정차 위반 신고’가 7991건으로 가장 많았다.

시는 이번 토론회를 계기로 반복 민원 감소, 민원 서비스 품질 향상, 현장 중심 적극행정 강화

민원 서비스 혁신

국정기조와 시정과제의 유기적 연계 등을 지속 추진할 계획이다. 특히 민원 실무자의 경험과 의견을 정책에 반영해 시민이 체감할 수 있는 실질적인 개선 효과를 만들어 갈 계획이다.