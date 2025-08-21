시사 전체기사

2025 홍천 e스포츠 페스티벌 30일 개최

입력:2025-08-21 11:05
공유하기
글자 크기 조정

e스포츠 중심도시 강원도 홍천근에서 ‘2025 홍천 e스포츠 페스티벌’이 열린다.

이번 대회는 홍천군이 주최하고 (사)한국예총 홍천지회가 주관한다. 30일 홍천종합체육관에서 리그 오브 레전드, 발로란트 등 2개 종목이 펼쳐진다. 또 브롤스타즈 종목에서 닌텐도 스위치 OLED를 비롯한 다양한 시상품을 걸고 우승자를 가린다.

본 대회에 앞서 예선전이 온라인으로 진행된다. 현재까지 리그 오브 레전드 60팀, 발로란트 69팀이 도전장을 내밀어 전국 아마추어 게이머들의 치열한 경쟁이 예상된다.

23~24일 오전 10시에는 리그 오브 레전드, 발로란트 예선전이 각각 펼쳐진다. 브롤스타즈는 별도 예선 없이 대회 당일 경기가 진행된다.

이번 대회에는 본 경기 외에도 많은 볼거리를 제공하고 체험 행사를 진행한다.

보글보글, 비행기 게임 등 어린 시절을 추억할 수 있고 가족이 함께 즐길 수 있는 추억의 오락실을 운영하고 생생한 가상 현실 경험할 수 있는 플레이스테이션 VR 체험과 스포츠, 댄스 등 방문객이 함께 체험하고 즐길 수 있는 닌텐도 스위치 체험이 마련된다.

레이싱 게임, 농구, e다트, 봉잡기, 스탑워치, 공던지기 등의 부대행사와 스탬프 투어 경품 이벤트, 식전 공연, 축하공연이 펼쳐진다. 스타크래프트, 서든어택 등 e스포츠 원조 열풍 게임 체험 및 이벤트 게임도 진행된다.

신영재 홍천군수는 21일 “홍천에서 두 번째로 개최되는 2025 홍천 e스포츠 페스티벌에 함께해 주신 참가자와 관람객분들에게 감사드린다”며 “앞으로 홍천군이 e스포츠의 메카로 자리매김할 수 있도록 관련 인프라 구축 등 e스포츠 관련 문화산업 활성화를 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다.

홍천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[인터뷰]존 볼턴 “트럼프, 나토 수준으로 韓 국방비 요구할 것…조선 협력은 진짜 기회”
최태원 “성과급 5000% 행복 아냐…근시안적 접근”
대학교 동아리방서 리튬이온 배터리 충전중 불…“열폭주 추정”
더 위로 치솟는 삼계탕·냉면 가격
“이대로면 3년 내 50%가 도산”… 살 것인가, 사라질까 갈림길
‘잘 나가던 K푸드도…’ 관세 앞에서 꺾였다
‘음주 뺑소니’ 김호중 이감된 국내 유일 ‘민영 교도소’는 어디
‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “문화강국 초입, 대대적 투자할 것”
국민일보 신문구독