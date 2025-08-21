킨텍스, 대규모 인프라 공사 대비 안전점검 회의 개최

3전시장·앵커호텔·주차빌딩 공사 앞두고 안전대책 강화

주요 논의 대상은 현재 진행 중인 3전시장 우선시공분 공사와 함께 하반기 진행 예정인 다양한 공사 착공에 따른 종합 안전 대응 체계 마련이다. 올 하반기 킨텍스에서는 3전시장 건립 본공사 착공 외에도 2전시장 10홀 앞 앵커호텔, 1전시장 하역장 인근 주차복합빌딩 공사 착공이 예정돼 있다.