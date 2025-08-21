시사 전체기사

인천 서구, 내년 7월 새 명칭으로 ‘서해구’ 선정

입력:2025-08-21 11:03
공유하기
글자 크기 조정
강범석 인천 서구청장이 21일 인천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 행정체제 개편에 따라 검단구와 분리되는 서구의 새로운 명칭으로 서해구를 최종 선정했다고 발표하고 있다. 서구 제공

인천 서구는 21일 인천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 행정체제 개편에 따라 검단구와 분리되는 구의 새로운 명칭으로 ‘서해구(西海區)’를 최종 선정했다고 밝혔다.

강범석 서구청장은 이날 기자회견에서 명칭공모, 주민 여론조사, 온·오프라인 주민의견수렴, 설명회 등 구민 제안과 참여를 통해 함께 만든 이름이 서해구라는 것을 강조했다. 또 서해구를 대한민국 서해안의 중심도시로 만들겠다고 설명했다.

서해구는 지난 7일 최종 선호도 여론조사에서 58.45%의 지지를 얻어 ‘청라구’를 제치고 선정됐다.

구는 여론조사 결과 발표 후 지난 14일 서구의회 의견청취를 마쳤으며 시의회 의견 청취를 거쳐 ‘인천시 서구 명칭 변경에 관한 법률’ 제정 등 입법 절차를 진행할 예정이다.

모든 절차가 마무리되면 2026년 7월 1일 서해구가 공식 출범된다. 구는 공식 출범에 앞서 ‘서해구 미래 비전 소위원회’를 구성해 통일된 슬로건과 메시지를 개발하는 등 새로운 정체성을 쌓고 도시 인지도를 높일 방안을 논의할 계획이다.

강 구청장은 “서해구는 단순한 지명 변경이 아니라 지역 정체성과 미래발전 전략의 새로운 출발점”이라며 “주민 여러분과 함께 지역 정체성을 더욱 공고히 하고 서해구가 인천의 중심을 넘어 대한민국 서해안의 대표 도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
385
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[인터뷰]존 볼턴 “트럼프, 나토 수준으로 韓 국방비 요구할 것…조선 협력은 진짜 기회”
최태원 “성과급 5000% 행복 아냐…근시안적 접근”
대학교 동아리방서 리튬이온 배터리 충전중 불…“열폭주 추정”
더 위로 치솟는 삼계탕·냉면 가격
“이대로면 3년 내 50%가 도산”… 살 것인가, 사라질까 갈림길
‘잘 나가던 K푸드도…’ 관세 앞에서 꺾였다
‘음주 뺑소니’ 김호중 이감된 국내 유일 ‘민영 교도소’는 어디
‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “문화강국 초입, 대대적 투자할 것”
국민일보 신문구독