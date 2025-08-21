인천 서구, 내년 7월 새 명칭으로 ‘서해구’ 선정
인천 서구는 21일 인천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 행정체제 개편에 따라 검단구와 분리되는 구의 새로운 명칭으로 ‘서해구(西海區)’를 최종 선정했다고 밝혔다.
강범석 서구청장은 이날 기자회견에서 명칭공모, 주민 여론조사, 온·오프라인 주민의견수렴, 설명회 등 구민 제안과 참여를 통해 함께 만든 이름이 서해구라는 것을 강조했다. 또 서해구를 대한민국 서해안의 중심도시로 만들겠다고 설명했다.
서해구는 지난 7일 최종 선호도 여론조사에서 58.45%의 지지를 얻어 ‘청라구’를 제치고 선정됐다.
구는 여론조사 결과 발표 후 지난 14일 서구의회 의견청취를 마쳤으며 시의회 의견 청취를 거쳐 ‘인천시 서구 명칭 변경에 관한 법률’ 제정 등 입법 절차를 진행할 예정이다.
모든 절차가 마무리되면 2026년 7월 1일 서해구가 공식 출범된다. 구는 공식 출범에 앞서 ‘서해구 미래 비전 소위원회’를 구성해 통일된 슬로건과 메시지를 개발하는 등 새로운 정체성을 쌓고 도시 인지도를 높일 방안을 논의할 계획이다.
강 구청장은 “서해구는 단순한 지명 변경이 아니라 지역 정체성과 미래발전 전략의 새로운 출발점”이라며 “주민 여러분과 함께 지역 정체성을 더욱 공고히 하고 서해구가 인천의 중심을 넘어 대한민국 서해안의 대표 도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사