경찰, 김영환 충북지사 ‘돈 봉투 의혹’ 압수수색
윤현우 충북체육회장 500만원 건낸 혐의
김영환 충북도지사가 업체를 운영하는 체육계 인사들로부터 돈 봉투를 받았다는 의혹과 관련해 경찰이 21일 충북도청 등에 대해 전격 압수수색에 나섰다.
충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 9시35분쯤 도청에 수사관 8명을 보내 차량 출입 기록과 도지사실 출입 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보 중이다.
김 지사는 일본 출장길에 오른 지난 6월 26일 오전 지사실에서 윤현우 충북체육회장으로부터 현금 500만원이 든 봉투를 건네받은 혐의를 받는다.
압수수색 영장에 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌다.
경찰은 윤현우 회장이 윤두영 충북배구협회장과 250만원씩 모은 뒤 봉투에 넣어 김 지사에게 건넨 것으로 보고 있다.
경찰은 윤현우 회장과 윤두영 회장이 청주의 유력 사업가인 만큼 충북도가 이들에게 사업상 편의를 제공한 사실이 있는지도 살피기 위해 두사람 회사에 대한 압수수색도 진행하고 있다.
윤현우 회장의 건설업체는 청주 하이테크밸리 산업단지를 조성하고 있다. 윤두영 회장이 운영하는 김치가공 업체는 충북도가 일본 도쿄에 지난 6월 27일 개소한 충북 우수제품 일본 전시판에 참여 업체로 등록돼 있다.
경찰은 김 지사가 도내 기업의 일본 진출 지원을 위해 현지 출장을 떠난 날에 지사실에서 윤현우 회장을 만난 정황에 주목해 출장 관련 문서도 확보하고 있다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
