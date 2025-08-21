시사 전체기사

싸이 흠뻑쇼 티켓 80장 수수 의혹…현직 소방관 고발돼

입력:2025-08-21 10:51
인천경찰청 전경. 뉴시스

가수 싸이의 콘서트 티켓을 공연기획사로부터 받은 의혹으로 현직 소방관이 경찰에 고발됐다.

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 청탁금지법 위반 혐의로 고발된 인천 서부소방서 소속 A 소방경을 수사 중이라고 21일 밝혔다.

A 소방경은 지난 6월 인천시 서구에 있는 인천아시아드 주경기장에서 열린 ‘싸이 흠뻑쇼’ 티켓 80장을 공연기획사로부터 받은 의혹을 받고 있다.

공연기획사는 소방공무원 가족 초청 명목으로 입장권을 전달했지만, A 소방경은 이를 기관장에게 보고하지 않은 것으로 알려졌다.

인천소방본부는 지난달 A 소방경의 청탁금지법 위반 정황을 인지한 뒤 그를 직위해제하고 경찰에 고발했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

