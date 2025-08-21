갓 쓴 선비, 도깨비와 한판 승부…“남녀노소 구경오세요”

경북 상주시, 모자를 테마로 한 특별한 체험 행사 ‘오 마이 ‘갓’(Gat)!’ 운영





‘모자(Hat)의 도시’ 경북 상주시는 23일부터 9월 20일까지 매주 토요일 오후 4시부터 9시까지 상주 경상감영공원에서 모자를 테마로 한 특별한 체험행사 ‘오 마이 ‘갓’(Gat)!’을 운영한다고 21일 밝혔다.



‘2025 상주세계모자페스티벌’을 한 달 앞두고 개최되는 이번 행사는 ‘갓(笠)’과 도깨비 이야기를 스토리텔링한 이색적인 미션체험형 놀이 프로그램으로 남녀노소 누구나 즐길 수 있다.



대표 프로그램으로는 △방울갓 던지기 △얼음도깨비 미션체험 △도전! RC카 갓원정대 △스피드 굴렁쇠 △보물카드 찾기 △갓 고리던지기 △종이갓 만들기 △고무줄 연 날리기 등 도깨비들과 겨루는 다양한 미션체험이 마련돼 있다.



또 한복 체험, 갓 쓰고 캐리커쳐, 타투 스티커 체험, 음악 공연 등 풍성한 즐길거리도 준비돼 있다.



참가자들은 다양한 게임과 미션을 통해 ‘오마이갓 카드’를 획득할 수 있으며 모은 카드를 활용해 전통공예 상품과 달달뽑기 이벤트 등 경품에 도전할 수 있어 재미와 성취감을 동시에 느낄 수 있다.



강영석 상주시장은 “올여름 무더위에 지친 시민과 관광객들에게 모자를 소재로 한 특별한 경험을 선사하기 위해 이번 행사를 마련하게 됐다”며 “꼭 방문하셔서 행복한 시간, 소중한 추억을 많이 만들어 가시기 바란다”고 말했다.



상주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘모자(Hat)의 도시’ 경북 상주시는 23일부터 9월 20일까지 매주 토요일 오후 4시부터 9시까지 상주 경상감영공원에서 모자를 테마로 한 특별한 체험행사 ‘오 마이 ‘갓’(Gat)!’을 운영한다고 21일 밝혔다.‘2025 상주세계모자페스티벌’을 한 달 앞두고 개최되는 이번 행사는 ‘갓(笠)’과 도깨비 이야기를 스토리텔링한 이색적인 미션체험형 놀이 프로그램으로 남녀노소 누구나 즐길 수 있다.대표 프로그램으로는 △방울갓 던지기 △얼음도깨비 미션체험 △도전! RC카 갓원정대 △스피드 굴렁쇠 △보물카드 찾기 △갓 고리던지기 △종이갓 만들기 △고무줄 연 날리기 등 도깨비들과 겨루는 다양한 미션체험이 마련돼 있다.또 한복 체험, 갓 쓰고 캐리커쳐, 타투 스티커 체험, 음악 공연 등 풍성한 즐길거리도 준비돼 있다.참가자들은 다양한 게임과 미션을 통해 ‘오마이갓 카드’를 획득할 수 있으며 모은 카드를 활용해 전통공예 상품과 달달뽑기 이벤트 등 경품에 도전할 수 있어 재미와 성취감을 동시에 느낄 수 있다.강영석 상주시장은 “올여름 무더위에 지친 시민과 관광객들에게 모자를 소재로 한 특별한 경험을 선사하기 위해 이번 행사를 마련하게 됐다”며 “꼭 방문하셔서 행복한 시간, 소중한 추억을 많이 만들어 가시기 바란다”고 말했다.상주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지