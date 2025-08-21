이 대통령, 23일부터 ‘3박6일’ 숨 가쁜 일·미 순방
이시바·트럼프와 정상회담
한화 필리 조선소 시찰도
이재명 대통령은 한·일 정상회담과 한·미 정상회담을 위해 23일 3박 6일 일정으로 출국한다.
강유정 대통령실 대변인은 21일 공지에서 “대통령 내외는 수행원 및 수행기자단 등과 함께 23일 토요일 아침에 출국, 당일 오전 중 일본에 도착해 방일 일정을 시작하게 된다”고 밝혔다.
이 대통령은 당일 숙소에서 재일동포 오찬간담회를 갖고, 오후에 이시바 시게루 일본 총리와 한·일 정상회담 및 만찬 등 공식일정을 가질 예정이다. 이 대통령은 다음날인 24일 오전 일본 의회 주요 인사와 만남을 가진 뒤 오후 일본을 출국한다.
미국에는 24일(현지시간) 오후 워싱턴DC에 도착해 재미동포 만찬간담회를 진행한다. 25일엔 한·미 정상회담 등 공식일정을 수행한 뒤 경제계·학계 인사 등과의 일정을 가질 계획이다.
이 대통령은 26일 워싱턴DC에서 필라델피아로 이동해 한화 필리 조선소를 시찰하고, 당일 저녁 필라델피아를 출발해, 28일 새벽 서울에 도착할 예정이다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
