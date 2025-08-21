경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압색
경찰은 김영환 충북도지사가 체육계 인사들로부터 돈봉투를 수수했다는 의혹과 관련해 충북도청에 대한 압수수색에 21일 나섰다.
충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 9시30분쯤부터 충북도청에 수사관 8명을 보내 차량 출입기록과 도지사실 출입 CCTV 영상 등을 확보하고 있다.
김 지사는 지난 6월 26일 오전 지사실에서 윤현우 충북체육회장으로부터 현금 500만원이 든 봉투를 건네받은 혐의를 받고 있다. 압수수색 영장에는 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌다.
경찰은 윤현우 회장이 윤두영 충북배구협회장과 250만원씩 모은 후 봉투에 넣어 김 지사에게 건넨 것으로 보고 있다.
경찰은 김 지사와 윤두영 협회장 휴대전화를 압수했다. 해외여행을 떠난 윤현우 체육회장 휴대전화는 이날 오후 인천공항을 통해 입국하는 대로 현장에서 곧바로 압수할 방침이다.
경찰은 윤현우 회장과 윤두영 협회장이 청주 유력 사업가인 만큼 충북도가 이들에게 사업상 편의를 제공한 사실이 있는지도 들여다보기 위해 두 사람 회사에 대한 압수수색도 진행 중이다.
경찰은 김 지사가 도내 기업의 일본 진출 지원을 위해 현지 출장을 떠나는 날에 지사실에서 윤현우 회장을 만난 정황에 주목해 출장 관련 문서도 확보하고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사