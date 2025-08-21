인생은 원더풀, 떠남은 뷰티풀

하이패밀리, 9월 1일 상·장례 세미나 개최

하이패밀리 제공

주요 프로그램으로는 한국 장례에 대한 비평, 하이패밀리의 장례 소개, 엔딩플래너 전문가 과정 소개, 레스텔 소개, 고독사 현장 사례 발표 등이 있다. 또한 하이패밀리의 장례 시설과 수목장 견학을 통해 체험형 세미나로 진행될 예정이다.