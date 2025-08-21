尹측근 “김건희, 남편이 오죽했으면 계엄했겠나 말해…다 한동훈 탓”

김건희 여사. 연합뉴스

김건희 여사가 접견을 온 측근에게 “우리 남편이 오죽했으면 계엄을 했겠냐”고 말한 사실이 알려졌다.

김 여사는 ‘한동훈이 배신하지 않았으면 무엇이든 자기가 다 차지할 수 있었지 않았나’는 뜻으로 말한 것으로 기억한다”고 설명했다.

있었다”며 “수의 밑에 드러난 팔목하고 손을 보니 뼈밖에 보이지 않았다”고 했다.