[속보] 1∼20일 수출 7.6%↑…대미 수출은 2.7%↓
반도체·승용차 등 주력 품목 수출 견인
미국 상호관세 앞두고 ‘밀어내기’ 영향 분석도
8월 중순까지 수출이 반도체와 승용차 등 주력 품목 호조세로 증가세를 보였다.
다만 대미 수출은 감소세를 보이면서 미국 관세정책 영향이 본격적으로 가시화하는 모습이다.
21일 관세청에 따르면 이달 1~20일 수출은 355억 달러로 지난해 동기 대비 7.6% 늘었다.
일평균 수출액은 24억5000만 달러였으며, 이달 20일까지 조업일수는 14.5일로 지난해와 같았다.
반도체와 자동차 등이 수출 증가세를 견인했다. 그러나 미국 상호관세 부과를 앞두고 ‘밀어내기’ 영향도 일부 있다는 분석도 제기됐다.
품목별로 보면 반도체(29.5%)와 승용차(21.7%), 선박(28.9%) 등 주력 품목 호조세가 이어졌다. 반면 석유제품(-3.9%), 무선통신기기(-11.6%) 등의 수출은 감소했다.
국가별로는 이미 시행된 철강·자동차 관세 영향 등으로 대미 수출이 2.7% 줄었다. 중국(2.7%), 유럽연합(EU·0.1%), 베트남(9.6%), 대만(59.1%) 등으로 수출은 증가했다.
수입은 347억 달러로 지난해 같은 기간과 비교해 0.4% 증가했다.
반도체(9.4%), 가스(4.3%), 기계류(3.2%) 등에서 늘었고 원유(-8.8%), 석유제품(-15.7%) 등은 줄었다.
국가별로는 중국(3.8%), EU(5.5%), 대만(28.2%) 등으로의 수입은 증가했고 미국(-0.2%), 일본(-10.2%) 등은 감소했다.
수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 8억 달러 흑자를 기록했다.
