“한미 정상 회담 주간에 북한 도발 가능성” 美 전문가

CSIC “한미 정상회담, 미국의 무역적자도 쟁점 전망”

조선업 협력은 건설적 대화 예상

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령.

아마도 치명적이거나 물리적인 형태는 아닐 것”이라며 “지금은 그럴 타이밍이 아니기 때문”이라고 했다.