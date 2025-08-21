김동연, 이재명 국민주권정부 제1 동반자로 ‘낮은 문턱’ 강조 배경은

뒤 기업인과 전문가들의 의견을 경청했다.

그는 특히 “중소기업이 각종 지원책에 쉽게 다가갈 수 있도록 지원 문턱을 낮춰달라”는 요구에 대해 배석한 도청 실·국 간부들에게 “낮은 문턱을 위해 지속적으로 노력하라”고 지시하면서 “도 경제실, 국제국과 경기도경제과학진흥원이 같이 업계의 애로사항을 직접 들을 수 있는 콘택트 포인트를 만들어주기를 바란다”고 방안을 제시했다.

부터 “부품업체 공동 해외진출을 도와 달라” “지원문턱을 낮춰달라”는 등의 요구까지 쏟아냈다.