넷마블, ‘프로젝트 블룸워커’ 가동
독일 게임스컴 현장서 첫 공개
넷마블의 신작 PC·콘솔 게임 ‘프로젝트 블룸워커’가 독일 게임스컴 2025에서 깜짝 공개됐다.
이 게임은 20일(현지시간) 독일 쾰른에서 열린 Xbox 게임스컴 브로드캐스트 행사장에서 처음 개발 소식을 알렸다.
프로젝트 블룸워커는 움직이는 집과 함께 오염된 세계를 정화하는 콘셉트의 감성 크래프팅 게임이다. 탐험, 제작, 교감 요소를 게임에 함축했다.
Xbox 부스 내 PC 시연존이 마련돼 있어 방문객들은 신작 빌드를 체험할 수 있다.
넷마블네오에서 개발 중인 신작 프로젝트 블룸워커는 플레이어의 행동에 따라 오염된 세계가 정화되는 과정을 묘사한다.
플레이어는 블룸워커가 되어 동료 ‘포롱’이와 함께 움직이는 집을 타고 모험에 나선다. 첫 오염 지대에 도착하면 새총을 이용해 오염물질을 제거하며 전진하고 집이 지나간 자리에 생명이 되살아난다. 여정 중에는 ‘와구아리’ 등 적과의 전투가 벌어지며 새로운 지역에 정착하면 정화 게이지를 채우기 위한 활동을 경험할 수 있다.
넷마블 관계자는 “블룸워커는 꽃을 피우며 걷는 자라는 뜻”이라면서 “이용자 자신이 바로 희망을 걷게 만드는 존재라는 의미를 담고있는 작품”이라고 설명했다. 이어 “Xbox 외에도 다양한 콘솔 플랫폼을 통해 선보일 수 있도록 준비 중이며 출시 일정 등 구체적인 정보는 추후 공개할 예정”이라고 밝혔다.
