넷마블, ‘프로젝트 블룸워커’ 가동

독일 게임스컴 현장서 첫 공개

넷마블의 신작 PC·콘솔 게임 ‘프로젝트 블룸워커’가 독일 게임스컴 2025에서 깜짝 공개됐다.

프로젝트 블룸워커는 움직이는 집과 함께 오염된 세계를 정화하는 콘셉트의 감성 크래프팅 게임이다. 탐험, 제작, 교감 요소를 게임에 함축했다.