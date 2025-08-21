”유저 의견이 중요합니다”… 크래프톤 개발진이 말하는 개발 프로토콜

20일 ‘블라인드스팟’ ‘인조이’ 미디어 행사

글로벌 미디어 200여명 참석

“불가능한 유저 의견도 검토”

“유저와 대화하는 게 제일 즐겁습니다. 할 수 없는 걸 말씀하실 땐 힘들 때도 있지만 그렇다고 그 의견이 틀렸다고 생각하진 않습니다. 어떻게든 해보려고 노력합니다.”

크래프톤은 20일(한국시간) 독일 쾰른 메쎄에서 글로벌 미디어를 대상으로 한 미디어데이를 개최했다. 최근 크래프톤이 ‘차세대 게임’으로 키우고 있는 ‘인조이(inZOI)’와 ‘PUBG: 블라인드 스팟’의 앞으로 계획을 소개하고 질의응답을 받는 자리다. 한국, 유럽을 포함한 200여 명의 매체 기자가 참석했다.