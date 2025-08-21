”유저 의견이 중요합니다”… 크래프톤 개발진이 말하는 개발 프로토콜
20일 ‘블라인드스팟’ ‘인조이’ 미디어 행사
글로벌 미디어 200여명 참석
“불가능한 유저 의견도 검토”
“유저와 대화하는 게 제일 즐겁습니다. 할 수 없는 걸 말씀하실 땐 힘들 때도 있지만 그렇다고 그 의견이 틀렸다고 생각하진 않습니다. 어떻게든 해보려고 노력합니다.”(김형준 인조이 스튜디오 대표)
“디스코드 유저의 의견에 대해 가능하면 대부분 대답해드리려고 노력한다. 실현 가능성이 크든 작든 말이다. 그러면 유저분들은 ‘소통이 되는 게임’이라고 생각해준다. 그 과정에서 생각해보지 못한 의견이 나오면 ‘꼭 고려해보겠다’고 말씀드린다.”(양승명 블라인드 스팟 PD)
크래프톤의 떠오르는 신작을 이끄는 두 리더는 게임 개발 프로세스의 핵심을 ‘유저 소통’으로 꼽았다. 이를 위해 심지어 초창기 계획했던 로드맵까지 갈아 엎었다. 이들은 왜 그렇게 생각하게 됐을까.
크래프톤은 20일(한국시간) 독일 쾰른 메쎄에서 글로벌 미디어를 대상으로 한 미디어데이를 개최했다. 최근 크래프톤이 ‘차세대 게임’으로 키우고 있는 ‘인조이(inZOI)’와 ‘PUBG: 블라인드 스팟’의 앞으로 계획을 소개하고 질의응답을 받는 자리다. 한국, 유럽을 포함한 200여 명의 매체 기자가 참석했다.
이 자리에서 김 대표는 인조이의 첫 번째 다운로드 콘텐츠(DLC) ‘섬으로 떠나요’를 소개하며 “동남아시아 휴양지에서 영감을 받은 신규 지역 ‘차하야(Cahaya)’를 통해 도시와는 다른 자급자족, 휴양과 일탈의 경험을 선사하고 싶다”고 말했다. 차하야에는 농장, 시장, 리조트, 사원 등이 포함되어 생산과 경제 활동부터 휴양과 레저까지 폭넓은 경험을 제공한다. 이번 DLC는 맥(Mac)과 스팀을 통해 출시돼 더 다양한 이용자층의 유입이 기대된다.
김 대표는 앞으로 게임에서 구현할 대출, 리조트 라이프 같은 콘텐츠를 소개하며 “멈추지 않고 다양한 시도를 할 것”이라고 말했다. 그는 “창작자는 그 스스로를 믿는 게 가장 어렵다”면서 “계속 나아갈 수 있는 원동력이 바로 유저들과의 소통”이라고 강조했다. 게이머들의 집단 지성을 통해 개발 방향에 비로소 확신을 갖게 된다는 의미다.
현재 얼리 액세스(미리 해보기) 형태로 서비스 중인 인조이는 정식 출시까지 적잖은 시간이 걸릴 전망이다. 더 많은 유저와의 대화를 통해 게임을 궤도 이상으로 올려야 한다는 각오 때문이다. 김 대표는 “이르면 (정식 출시일은) 내후년이 될 것”이라면서 “초기의 각오를 잊지 않고 계속 완성해나갈 생각”이라고 전했다.
양 PD는 “블라인드스팟은 탑다운 뷰에서 총기 액션의 전략적 깊이를 구현한 작품”이라며 “우리가 발견한 건플레이의 재미를 전 세계 게이머들에게 반드시 전달하고 싶다”고 밝혔다.
블라인드스팟은 지난 14일 스팀을 통해 신규 체험판을 공개했다. 다음 달 2일까지 플레이할 수 있다.
쾰른=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
