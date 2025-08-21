[해봄] 신더시티, 엔씨소프트 ‘변화’ 신호탄 될까
‘신더시티(CINDER CITY)’는 엔씨소프트가 변화를 작정한 티가 난다. 그간 ‘프로젝트 LLL’로 불렸던 이 게임은 지금의 엔씨가 어떤 노선을 추구하는지 여실히 느낄 수 있는 작품이다.
엔씨소프트는 지난 19일 독일 쾰른의 모처에서 엔비디아 행사장에 미디어 대상 신더시티 데모 버전 시연 공간을 마련했다.
‘피의 비(BLOOD RAIN)’란 이름의 체험판 챕터는 서기 2027년 서울 삼성동을 배경으로 한다. 전쟁의 여파로 도시의 기능이 마비된 서울에서 주인공 ‘세븐’은 연구 자산 임무에 투입된 A.D.F와 함께 52격리 구역 침투 임무를 수행한다.
서울 강남이 훤히 보이는 언덕에서 게임이 시작된다. 경계근무 중인 중무장 세력들이 아래쪽에 보인다. 조작은 기존 FPS의 문법을 차용했다. 이동키와 총알 장전, 무기 스왑 같은 동작은 FPS를 해본 유저라면 익숙하게 적응할 수 있다.
시작과 함께 라이플, 저격총, 권총, 방패, 체력 회복을 위한 키트가 주어진다. 실드는 적의 총탄을 넓은 면적으로 상당 부분 방어해준다. 빠르게 달려나가는 부스터, 옆이나 뒤로의 대시가 자연스럽다.
일부 싱글 플레이만 가능한 데모 버전이었다. ‘MMO 택티컬 슈터’라는 장르의 독특성을 이번 시연으로 온전히 이해하기 어려웠다. 엔비디아 행사장 시연이 20분으로 제한된 터라 게임의 모든 것을 구겨 넣기보다 게임의 ‘기초 체력’을 살펴볼 수 있게 구현한 것으로 보인다.
기본에 충실한 이번 데모 버전은 게임이 실제 출시됐을 때를 상상하게 한다. 게임의 잠재력이 상당하다는 의미다. 적의 경계를 차분히 허물어가며 조작법과 플레이의 기본을 익혀나갈 수 있다.
높은 그래픽 수준에도 캐릭터의 움직임이나 조작에 따른 반응이 어색하지 않다. 언리얼 엔진5를 사용한 진가가 발휘되는 순간이다. 23세기 미래 기술과 21세기 현재가 공존하는 SF 세계관이 화려하게 곳곳에 표현됐다.
이 게임은 내년 론칭을 목표로 준비 중이다. 현장에서 만난 배재현 빅파이어 게임즈 대표는 “국내에서 여러 이벤트와 대규모 테스트를 진행할 예정”이라면서 “슈팅과 SF가 결합한, 새로운 장르에 도전한다. 해외에서 통하는 게임을 만드는 건 오랜 꿈이다. 의미 있는 결과를 만들었으면 한다”고 말했다.
쾰른=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
