성남시 ‘솔로몬의 선택’ 3년차 ‘서프라이즈’…11쌍 결혼, 2명 출산

단순한 만남의 자리를 넘어 11쌍 결혼과 아이 2명 출산으로 이어지며 의미 있는 시책 효과를 보고 있는 것이다.

면서 “지난해 7월 당시 솔로몬의 선택 행사 참가자(460명)를 대상으로 한 설문조사 결과가 보여주듯이 연애에 관한 관심을 높이고(45.7%), 결혼에 관한 긍정적인 인식(43.3%)을 확산하고 있다고 본다”고 말했다.