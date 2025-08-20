李대통령 측근 김용 “저와 함께했던 동지들, 억울·무고함 밝혀질 것”

李대통령 측근 김용 “저와 함께했던 동지들, 억울·무고함 밝혀질 것”
이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 “저와 함께했던 동지들의 억울함과 무고함도 조만간 밝혀질 것으로 생각한다”고 목소리를 높였다.
20일 보석으로 석방된 김 전 부원장은 오전 10시5분쯤 화성직업훈련교도소를 나와 “여러 억울함이 여전히 남아있지만 하나하나 진실이 밝혀지고, 최근 검찰의 민낯이 드러나고 있다”면서 이같이 밝혔다.
김 전 부원장은 불법 정치자금과 뇌물수수 혐의로 1심에서 징역 5년을 선고받았는데, 지난 2월 열린 항소심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐었다.
그는 “2022년 10월에 체포돼 서울구치소에 들어간 날이 3년 전”이라며 “들어가서 검찰이 창작 소설을 썼구나, 금방 나오겠구나 확신했는데 3년 동안 세 번의 구속, 세 번의 보석 그리고 지금 나온 것도 무죄 판결 확정이 아닌 보석으로 나왔다”고 억울함을 에둘러 표명했다.
이날 교도소 앞에는 지지자들을 비롯해 100여 명이 ‘사필귀정’ ‘김용은 무죄다’ 등의 손팻말을 들고 김 전 부원장을 응원했다.
앞서 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 전날 정치자금법 위반과 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 기소된 김 전 부원장의 보석 청구를 인용했다.
보석이란 일정한 보증금의 납부를 조건으로 구속 집행을 정지함으로써 수감 중인 피고인을 석방하는 제도를 말한다.
김 전 부원장은 4월 대법원에 보석을 신청한 바 있다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
