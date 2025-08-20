CGN 인도네시아, 북수마트라에 제작센터 오픈

북수마트라, 인도네시아 대표 기독교 중심지 역할

CGN과 선교 네트워크, 아시아 선교 전략 거점

“현지 특성 반영 미디어 초점” 윤영준 지사장



CGN 인도네시아가 현지 맞춤형 미디어 선교 강화를 위해 북수마트라 지역에 제작센터를 개소한다. 향후 10년간 전국을 12개 권역으로 세분화해 지역제작센터를 확장해 갈 계획이다.



인도네시아는 약 320여 개 종족이 1만 8000여개 섬에 흩어져 살아가며 각 부족 언어가 여전히 활발히 사용되는 다언어·다문화 국가다. 공용어인 바하사 인도네시아어와 더불어 각 지역은 고유한 언어적·문화적 특성을 간직하고 있다.



북수마트라는 복음화의 긴 역사를 지니고 있으며 현지 문화 속에 깊이 뿌리내린 신앙 공동체가 자리한 인도네시아의 대표적 기독교 중심지다. 다양한 부족과 종교가 공존하는 이 지역은 선교 허브로서 큰 잠재력을 지닌다. 특히 북수마트라를 중심으로 형성되는 선교 네트워크는 주변 부족과 인접 지역의 복음화에 중요한 교두보가 되며, CGN의 현지화된 미디어 사역과의 협력을 통해 아시아 선교의 전략적 전진기지로 더욱 주목받고 있다.



북수마트라는 복음화의 오랜 역사와 현지 문화에 뿌리내린 신앙 공동체를 가진 인도네시아의 대표적인 기독교 중심지다. 다양한 부족과 종교가 공존하는 환경에서 선교적 거점으로서의 가치가 크다.



이 지역 중심의 선교 네트워크는 주변 부족 및 인접 지역 복음화에도 중요한 교두보 역할을 하며 CGN의 현지화된 미디어 사역과 협력으로 아시아 선교의 전략적 전진기지로서 더욱 주목받을 전망이다.





오는 9월 문을 여는 CGN 시안따르 지역제작센터는 현지 사역자들이 직접 참여해 콘텐츠를 제작하고 CGN 인도네시아와 한국 본사의 콘텐츠를 각 종족 언어로 번역함으로써 미디어 선교의 효과를 극대화할 계획이다.



윤영준 CGN 인도네시아 지사장은 “선교란 현지에 꼭 필요한 일을 그들이 스스로 할 수 있도록 돕는 것”이라며 “CGN 인도네시아는 현지인들이 필요한 콘텐츠를 직접 제작할 수 있도록 교육과 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



2014년 9월 자카르타에서 설립된 CGN 인도네시아는 미디어 아카데미를 통해 사역자 양성에 힘써왔다. 개국 10주년을 맞은 지난해에는 북수마트라 하까이 교단(HKI)과 중부 수마트라 뻐깐바루의 스타 신학교와 협약을 맺고 8주간 진행된 ‘미디어 아카데미 전문가 과정’에서 30명의 사역자를 배출했다. 이 중 5명이 북수마트라 시안따르 제작센터 설립에 참여한다.



박효진 기자 imhere@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ CGN 인도네시아가 현지 맞춤형 미디어 선교 강화를 위해 북수마트라 지역에 제작센터를 개소한다. 향후 10년간 전국을 12개 권역으로 세분화해 지역제작센터를 확장해 갈 계획이다.인도네시아는 약 320여 개 종족이 1만 8000여개 섬에 흩어져 살아가며 각 부족 언어가 여전히 활발히 사용되는 다언어·다문화 국가다. 공용어인 바하사 인도네시아어와 더불어 각 지역은 고유한 언어적·문화적 특성을 간직하고 있다.북수마트라는 복음화의 긴 역사를 지니고 있으며 현지 문화 속에 깊이 뿌리내린 신앙 공동체가 자리한 인도네시아의 대표적 기독교 중심지다. 다양한 부족과 종교가 공존하는 이 지역은 선교 허브로서 큰 잠재력을 지닌다. 특히 북수마트라를 중심으로 형성되는 선교 네트워크는 주변 부족과 인접 지역의 복음화에 중요한 교두보가 되며, CGN의 현지화된 미디어 사역과의 협력을 통해 아시아 선교의 전략적 전진기지로 더욱 주목받고 있다.북수마트라는 복음화의 오랜 역사와 현지 문화에 뿌리내린 신앙 공동체를 가진 인도네시아의 대표적인 기독교 중심지다. 다양한 부족과 종교가 공존하는 환경에서 선교적 거점으로서의 가치가 크다.이 지역 중심의 선교 네트워크는 주변 부족 및 인접 지역 복음화에도 중요한 교두보 역할을 하며 CGN의 현지화된 미디어 사역과 협력으로 아시아 선교의 전략적 전진기지로서 더욱 주목받을 전망이다.오는 9월 문을 여는 CGN 시안따르 지역제작센터는 현지 사역자들이 직접 참여해 콘텐츠를 제작하고 CGN 인도네시아와 한국 본사의 콘텐츠를 각 종족 언어로 번역함으로써 미디어 선교의 효과를 극대화할 계획이다.윤영준 CGN 인도네시아 지사장은 “선교란 현지에 꼭 필요한 일을 그들이 스스로 할 수 있도록 돕는 것”이라며 “CGN 인도네시아는 현지인들이 필요한 콘텐츠를 직접 제작할 수 있도록 교육과 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.2014년 9월 자카르타에서 설립된 CGN 인도네시아는 미디어 아카데미를 통해 사역자 양성에 힘써왔다. 개국 10주년을 맞은 지난해에는 북수마트라 하까이 교단(HKI)과 중부 수마트라 뻐깐바루의 스타 신학교와 협약을 맺고 8주간 진행된 ‘미디어 아카데미 전문가 과정’에서 30명의 사역자를 배출했다. 이 중 5명이 북수마트라 시안따르 제작센터 설립에 참여한다.박효진 기자 imhere@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지