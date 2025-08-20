‘농심 10연패’ 박승진 “끝까지 4위 싸움 포기 안 해”
농심 박승진 감독이 젠지전 패인을 디테일한 플레이와 집중력의 부족에서 찾았다.
농심 레드포스는 20일 서울 종로구 LCK 아레나에서 열린 2025 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 정규 시즌 5라운드 경기에서 젠지에 0대 2로 졌다. 10연패를 당한 농심은 10승17패(-14)가 됐다. 그대로 레전드 그룹 5위.
두 세트 모두 중반까지 팽팽한 승부를 이어나가는 듯했으나 후반 판단 미스와 교전력 차이를 극복하지 못하면서 패배했다. 박 감독은 경기 후 기자회견에서 “어려운 상대였지만 이길 만한 여지도 있었다. 그 점을 살리지 못하고 무기력하게 패배해 아쉽다”고 말했다.
박 감독은 세심함의 부족을 패인으로 꼽았다. 그는 “1세트 용싸움에서 대승해 2000골드 가까이 벌리고 유리한 고지를 점했다. 그러나 이후 템포 싸움을 하는 과정에서 집중해야 할 것에 집중하지 못했다”며 “디테일이 아쉬운 장면들이 나와서 좋지 않은 교환 구도가 나왔고, 따라잡혔다”고 말했다.
이날 처음 적용된 25.16패치에 대해 충분히 분석할 시간이 없었다고도 밝혔다. 박 감독은 “사실 새 패치 적용 이후 스크림을 하루밖에 하지 못했다. 티어 정리는 선수들과 얘기를 나누는 것 위주로, 많이 바뀐 정글 위주로 했다”며 “크게 바뀌지 않은 것 같아서 이전에 하던 대로 준비했다”고 말했다.
박 감독은 “앞으로 3경기가 남았는데 이미 KT 롤스터에 3·4라운드 경기에서 패배해 우리가 플레이-인으로 가는 게 유력해졌다”면서도 “그럼에도 끝까지 레전드 그룹 4위 가능성을 포기하지 않겠다. 철저히 준비해서 좋은 모습으로 돌아오겠다”고 덧붙였다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사