[가봄] 인조이는 휴양지, 펍지는 전쟁터… 크래프톤 부스, 체험 열기 후끈

크래프톤은 20일 독일 쾰른에서 막 올린 ‘게임스컴’에서 국내 게임사 중 가장 큰 규모의 부스를 차렸다. 쾰른메세 제7전시장에 마련한 2개 동 규모의 크래프톤 부스는 관람객의 체험에 각별히 신경 썼다는 인상을 받는다.
20일 행사 개막 후 크래프톤 부스엔 이르게 인파가 몰리며 대기시간이 발생했다. 각 게임은 적게는 40분, 길게는 1시간 30분의 시간이 소요됐다.
2개 동은 각각 ‘인조이(inZOI)’와 ‘펍지(PUBG)’ 테마로 나뉘어 운영된다.
인조이 부스는 휴양지에 온 듯한 분위기를 조성했다. 차하야는 동남아 휴양지에서 영감을 얻은 것으로 알려져 있다.
게임 시연, 부스 방문 사진 SNS 업로드, 인조이 공식 유튜브 채널 구독 등을 완료하고 스탬프를 모으면 인 게임 보상과 함께 게임 캐릭터로 제작한 수화물 태그를 받는다. 뽑기 응모권을 활용해 선글라스, 비치 의자, 타월, 부채 등 굿즈도 얻을 수 있다.
펍지 존은 블라인드스팟과 배틀그라운드를 중심으로 펍지 IP를 체험할 수 있는 공간이다. 블라인드스팟은 게임 시연을 시연하고 스팀 찜하기, 디스코드 채널 가입을 완료하면 로고 키링, 종이 의자 같은 굿즈를 얻을 수 있다.
배틀그라운드는 포토존 촬영, 망치 치기, 사격 체험, 아이템 파밍 체험, 배틀그라운드 1대1 대결 등을 완수하면 게임의 콘셉트를 살린 특별한 굿즈를 얻는다. 추가로 배틀그라운드(PC, 콘솔, 모바일) 플레이타임을 인증한 ‘덕후’는 게임에서 쓸 수 있는 화폐인 ‘지코인’ 쿠폰을 받는다.
관객이 가장 많이 몰릴 것으로 예상되는 23일엔 ‘인조이 밋업’과 ‘펍지 핫 드롭 쾰른 2025’ 같은 개발진과 직접 소통하는 자리도 준비돼있다. 인조이 밋업은 인조이 이용자와 파트너 크리에이터를 대상으로 진행되는 첫 오프라인 행사다. 개발진의 질의 응답을 비롯해 퀴즈쇼, 포토 이벤트 등의 시간을 갖는다. 펍지 핫드랍 쾰른 2025는 개발진 토크 코너를 비롯해 배틀그라운드 현장 대결, 퀴즈쇼, 경품 사격 등 참여형 이벤트가 열린다.
[해봄] 블라인드 스팟, 톡톡튀는 전략이 살아있다
예쁘장하게 생긴 캐릭터들이 총을 쏘자 투박한 격발음이 귀를 강하게 자극한다. 캐릭터는 캐주얼를 표방하지만 전투에 들어가면 전장의 총성이 섬뜩하게 느껴진다. 크래프톤 산하 펍지 스튜디오에서 개발 중인 PUBG: 블라인드 스팟은 가상의 세계에 리얼리티를 듬뿍 넣은 인상이다.
게임을 처음 켜면 마주하는 듀토리얼 모드를 통해 카메라 조작과 다채로운 동작 및 사격, 아이템 사용법을 익힐 수 있다.
이 게임은 탑다운 전술 슈팅이라는 장르의 특성에 맞게 상황을 폭넓게 조망하며 정보를 긴밀히 획득하고 판단하는 민첩성을 요구한다. 마우스 커서가 향하는 곳이 곧 시야이고, 이를 통해 얻은 정보가 게임을 풀 유일한 실마리가 된다.
게임의 진가는 직접 마우스에 손을 갖다 댔을 때 알게 된다. 블라인드 스팟은 현실적인 슈팅 메커니즘을 생생하게 구현했다. ‘PUBG: 배틀그라운드’에서 축적해온 노하우가 발현됐으리라 짐작할 수 있다.
3인칭 시점임에도 격발 시 총기의 반동이 그대로 화면의 흔들림으로 묘사되고 각 총기별 특성에 맞는 투박한 사운드가 귀가에 멤돈다.
조작법엔 디테일이 있다. 상대의 머리를 우선 노릴지, 앉아있는 적을 노릴지를 조절할 수 있고 수류탄의 경우 그냥 투척할지, 문이나 벽 넘머로 넘길지를 정할 수 있다. 엄폐물로 몸을 숨기거나 장애물을 뛰어넘는 동작도 자연스럽게 구현됐다.
쾰른=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
