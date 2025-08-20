[가봄] 인조이는 휴양지, 펍지는 전쟁터… 크래프톤 부스, 체험 열기 후끈

크래프톤 부스 조감도. 게임사 제공

추가로 배틀그라운드(PC, 콘솔, 모바일) 플레이타임을 인증한 ‘덕후’는 게임에서 쓸 수 있는 화폐인 ‘지코인’ 쿠폰을 받는다.

[해봄] 블라인드 스팟, 톡톡튀는 전략이 살아있다



캐릭터는 캐주얼를 표방하지만 전투에 들어가면 전장의 총성이 섬뜩하게 느껴진다.

크래프톤 산하 펍지 스튜디오에서 개발 중인 PUBG: 블라인드 스팟은 가상의 세계에 리얼리티를 듬뿍 넣은 인상이다.