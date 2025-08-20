베르베르 “핵전쟁 후, 인간과 신인류는 공존할 수 있을까?”

프랑스 작가 베르나르 베르베르

‘키메라의 땅’ 발간 기자간담회

“한국 방문은 언제나 즐거운 일”

베르나르 베르베르 작가가 20일 서울 중구에서 열린 신작 '키메라의 땅' 출간 기념 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

“작가라는 직업의 본질은 인류에게 무엇이 더 나은 선택인지 사유하는 일입니다. ‘키메라의 땅’은 해결책이 보이지 않는 종말론적 미래 속에서, 인류가 택할 수 있는 다른 가능성을 상상한 이야기입니다. 그 선택은 인간의 신체적 형태를 바꾸는 것이었죠”



베르나르 베르베르는 20일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 ‘키메라의 땅’ 발매 기념 기자간담회에서 이번 소설의 설정에 대해 이같이 설명했다.



베르베르는 “우리는 이미 제3차 세계대전을 치르고 있는 중”이라며 전 세계가 전쟁과 군비 경쟁에 막대한 자원을 소모하고 있는 현실을 지적했다. 문학은 이 같은 상황에서 종말 이후를 상상하고, 그 속에서 인간의 본질과 선택을 되묻는 도구여야 한다는 얘기다.



베르베르는 작품에서 핵전쟁 이후 모든 게 붕괴된 세계를 그린다. ‘호모 사피엔스’라는 단일종만 존재하던 인류는 질병과 재난에 취약했다. 진화 생물학자 알리스 카메러는 인류의 생존 가능성을 높이기 위해 고민하다 비행 능력을 가진 박쥐, 수중 환경에 적응한 돌고래, 지하 생존에 특화된 두더지와 결합된 세 종류의 신인류를 탄생시킨다. 인간과 동물의 혼종이라는 신인류의 설정은 파격적이다. 베르베르는 “정신 나간 상상처럼 보일 수 있지만, 먼 미래를 내다보기 위한 노력의 일환”이라고 설명했다.



작품은 이들이 핵전쟁에서 살아남은 소수의 구인류와 과연 공존할 수 있을지를 중심으로 전개된다. 서로 다른 세 인류가 존재하는 ‘키메라의 땅’이 말하는 진짜 메시지는 ‘공존’이다. 그는 “‘어떻게 함께 살아갈 것인가’에 대한 질문이 핵심”이라며 “인간에게는 공포와 사랑이라는 두 가지 선택지가 있기에 그 자체로 긍정적”이라고 말했다. 사랑을 택할 가능성 자체에 희망이 있다는 의미다.



독자의 몰입감을 높이기 위해 시각적 묘사에 공을 들였다. 폐허가 된 도시, 신인류의 생김새 등은 강렬한 이미지로 남는다. 베르베르는 “책을 읽는 독자의 머릿속에서 장면이 영화처럼 펼쳐지길 바랐다”며 “글을 쓰기 전부터 제 머릿속에서부터 구체적으로 시각적 형상을 구성했다”고 설명했다.



베르베르는 전 세계 3000만부 이상을 판매한 프랑스 출신 베스트셀러 작가로, ‘개미’ ‘신’ ‘파피용’ 등 과학과 철학을 결합한 상상력 넘치는 작품 세계로 유명하다. 특히 한국에서 누계 3000쇄 돌파를 기록할 정도로 한국 독자들의 사랑을 받았다.



베르베르는 “한국 방문은 언제나 즐거운 일”이라며 “한국은 언제나 제2의 조국과도 같은 나라”라고 말했다. 그는 “언제나 한국을 방문할 때면 저는 미래를 향해 나아가는 나라의 에너지를 느낀다”며 “새로운 것을 향한 호기심과 관심은 한국의 큰 장점”이라고 말했다.



베르베르는 작가의 역할이 단순히 이야기를 전하는 것에 그치지 않고, 독자에게 새로운 사유를 일으키는 것이라고 강조했다. 그는 “책을 쓴다는 것은 우리가 매일 반복적으로 떠올리는 생각의 고리를 끊고, 지금까지 해보지 않았던 새로운 생각으로 나아가게 하는 일”이라고 말했다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



