김영록 지사, 대통령실에 RE100산단 등 에너지정책 현안 건의

김용범 정책실장 만나 공공주도 재생에너지 개발 요청도

김영록(사진) 전남도지사는 20일 대통령실에서 김용범 정책실장을 만나 RE100 산업단지와 공공주도 재생에너지 개발 등 에너지 정책 핵심 현안을 건의했다.