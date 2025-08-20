순천농협, 조합원 고충 해소 온힘…‘찾아가는 이동상담실’ 운영
조합원·고객 고충 해소 앞장
전남 순천농협은 20일 승주지점에서 조합원 및 고객을 대상으로 한 ‘찾아가는 이동상담실’을 운영했다고 밝혔다.
이번 행사는 조합원이 영농과 일상생활 속에서 겪는 다양한 고충을 해소하기 위해 법률, 소비자, 세무 등 분야별 전문가가 참여해 1:1 상담과 실무 교육을 진행했다. 농촌 현장 방문을 통해 실제 상황에 적합한 현장형 서비스를 제공했다.
최남휴 순천농협 조합장은 “이동상담실 운영을 통해 조합원과 고객들이 영농과 일상 생활 속에서 겪는 고민을 해소하고 전문적인 지원을 통해 보다 안정적인 생활을 이어갈 수 있기를 기대한다” 며 “순천농협은 조합원과 고객 중심의 실질적 서비스를 확대하여 조합원의 삶의 질 향상과 지역사회 발전에 기여하겠다”고 말했다.
순천농협은 이번 이동상담실 운영을 통해 조합원이 체감할 수 있는 실질적 도움을 제공하고 조합원과 지역사회가 함께 성장하는 기반을 다져나갈 계획이다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
