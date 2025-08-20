시사 전체기사

고흥군, 고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장 예타통과 확정

입력:2025-08-20 17:52
공유하기
글자 크기 조정

대한민국 우주산업 경쟁력 강화

고흥~봉래 4차로 확장사업 본격 추진

고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장사업 예타통과 최종 확정. 고흥군 제공

전남 고흥군은 20일 기획재정부 제8차 재정사업평가위원회에서 국도 15호선 고흥~봉래 4차로 확장사업(총연장 31.7km, 6521억원)이 예비타당성조사를 통과했다고 밝혔다.

기획재정부는 한국개발연구원(KDI)에 의뢰해 실시한 본사업을 경제성, 정책성, 지역 균형발전 등 여러 측면에서 종합 평가한 결과, 사업추진의 타당성이 충분하다고 판단했다.

현재 국도 15호선 고흥~봉래 구간은 굴곡이 심한 왕복 2차선 도로로, 대형 장비 및 발사체 구조물 운반에 많은 어려움이 따른다.

특히 나로우주센터 인근에 조성 중인 민간 발사장(2026년 완공 예정)과 우주발사체 국가산업단지(2030년 완공 예정)의 물류 수요 증가를 고려할 때, 4차로 확장은 더 이상 미룰 수 없는 시급한 과제로 부각되고 있다.

고흥군은 이러한 문제를 해결하기 위해 사업의 필요성을 정부와 국회에 적극적으로 건의하고, 전남도 및 관계 기관과 긴밀히 협력해 왔다.

그 결과 지난 1월 23일 예비타당성조사 대상사업으로 선정됐으며, 7개월 간의 노력 끝에 예비타당성조사 통과라는 성과를 이루어 냈다.

고흥~봉래 국도가 4차로로 확장되면, 고흥읍과 나로우주센터 간 31.7km 구간의 물류 및 차량 흐름이 원활해지고, 이동 시간이 기존 50분에서 15분으로 단축되는 등 접근성과 효율성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 이를 통해 지역경제 활성화뿐만 아니라 대한민국 우주산업의 경쟁력도 한층 강화될 전망이다.


공영민(사진) 고흥군수는 “이번 고흥~봉래 4차로 확장 사업의 예비타당성조사 통과 확정에 대해 6만여 군민과 70여만 향우들과 함께 크게 환영한다”며 “본 사업의 추진은 고흥군 발전을 위한 최대 성과로, 예비타당성 통과를 위해 힘써주신 정부·전라남도 및 관계자들께 깊이 감사드린다”고 말했다.

이어 “고흥군은 앞으로도 우주, 드론, 스마트팜 등 3대 미래 전략산업을 차질 없이 추진하고, 대한민국 우주산업의 중심지로 도약해 2030년 인구 10만 달성의 비전을 실현할 수 있도록 군민 여러분과 함께 최선을 다하겠다”고 강조했다.

군 건설과 관계자는“후속 행정 절차를 신속히 진행해, 사업이 조속히 추진될 수 있도록 적극 대응할 계획이다”고 전했다.

고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장사업은 2026년 실시설계 용역 착수 후 2030년 완공될 예정이다.

고흥=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘김혜경 여사 부부싸움 중 낙상’ 발언 강용석·김세의 1심 벌금형
“이코노미석 좁혀 만드는 프리미엄석” 논란 커진 대한항공 꼼수
尹측근 “뼈 앙상한 김건희, 내가 죽으면 남편 살길 열린다 해”
트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백
美서 발견된 ‘형광 파랑’ 속살 멧돼지…‘이것’ 때문
아이스크림은 유통기한이 없다? …식품안전 ‘사각지대’ 혼란
미스 팔레스타인 “가자지구 위해 목소리 내겠다”
10년차 경찰 동기 5명이 보여준 ‘생명의 팀워크’[아살세]
국민일보 신문구독