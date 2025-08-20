“경찰 간부가 이래도 되나?”…전 연인 직장 찾아가 난동

경북경찰청, 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 50대 경위 입건





경북경찰청은 헤어진 여자친구를 협박한 혐의(스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률)로 예천경찰서 소속 A(50대) 경위를 불구속 입건했다고 20일 밝혔다.



경찰에 따르면 A경위는 최근 전 여자친구 B씨(40대)가 근무하는 직장에 찾아가 난동을 피우거나 수차례에 걸쳐 전화 통화를 시도한 혐의를 받고 있다.



사건 직후 A경위는 100m 이내 및 전기·통신을 이용한 접근을 금지하는 긴급응급조치와 스토킹 잠정조치 1∼3호가 내려진 상태다.



잠정조치를 위반할 경우, 긴급응급조치보다 더 높은 처벌(2년 이하 징역 또는 2000만원 이하의 벌금)을 받을 수 있다.



경찰 관계자는 “A경위를 직위 해제했으며 수사 결과에 따라 감찰 조사 후 엄정 조치하겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



