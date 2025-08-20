시사 전체기사

“경찰 간부가 이래도 되나?”…전 연인 직장 찾아가 난동

입력:2025-08-20 17:39
공유하기
글자 크기 조정

경북경찰청, 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 50대 경위 입건



경북경찰청은 헤어진 여자친구를 협박한 혐의(스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률)로 예천경찰서 소속 A(50대) 경위를 불구속 입건했다고 20일 밝혔다.

경찰에 따르면 A경위는 최근 전 여자친구 B씨(40대)가 근무하는 직장에 찾아가 난동을 피우거나 수차례에 걸쳐 전화 통화를 시도한 혐의를 받고 있다.

사건 직후 A경위는 100m 이내 및 전기·통신을 이용한 접근을 금지하는 긴급응급조치와 스토킹 잠정조치 1∼3호가 내려진 상태다.

잠정조치를 위반할 경우, 긴급응급조치보다 더 높은 처벌(2년 이하 징역 또는 2000만원 이하의 벌금)을 받을 수 있다.

경찰 관계자는 “A경위를 직위 해제했으며 수사 결과에 따라 감찰 조사 후 엄정 조치하겠다”고 밝혔다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘김혜경 여사 부부싸움 중 낙상’ 발언 강용석·김세의 1심 벌금형
“이코노미석 좁혀 만드는 프리미엄석” 논란 커진 대한항공 꼼수
尹측근 “뼈 앙상한 김건희, 내가 죽으면 남편 살길 열린다 해”
트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백
美서 발견된 ‘형광 파랑’ 속살 멧돼지…‘이것’ 때문
아이스크림은 유통기한이 없다? …식품안전 ‘사각지대’ 혼란
미스 팔레스타인 “가자지구 위해 목소리 내겠다”
10년차 경찰 동기 5명이 보여준 ‘생명의 팀워크’[아살세]
국민일보 신문구독