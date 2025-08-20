현대제철 순천공장, 지역 다문화가정 자녀 교재구입비 지원
현대제철 순천공장은 20일 국립순천대 평생교육원에서 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활지원을 위해 지역내 다문화가정 초·중·고학년 자녀를 대상으로 순천시가족센터와 연계하여 교재구입 후원금 전달식을 실시했다고 밝혔다.
이번 후원은 현대제철 순천공장의 사회공헌사업 활동과 연계해 지역 내 다문화가정 초·중·고학년 자녀의 기초 학습 능력 향상을 위해 실질적인 서비스를 제공하고 있다.
지역사회 내 다문화 가정 구성원의 건강한 성장을 도모하고 교재구입을 지원해 자녀 양육의 경제적 부담을 완화하고 다문화가족의 안정적인 생활 지원에 나서고 있는 것이다.
현대제철 순천공장은 2018년부터 매년 300만원 상당의 교재 구입비를 후원, 지역내 다문화가정 자녀 중 학업성취도가 낮고 자아·정서·사회성 발달에서 어려움을 겪고 있는 다문화가정 자녀에게 교육서비스를 제공하기 위해 필요한 교재를 지원해 오고 있다.
현대제철 관계자는 “지역사회 공헌활동의 일환으로 지역내 다문화가정 자녀를 지원하는 사업에 동참하게 됐다”며 앞으로도 저소득‧취약계층의 복지증진을 위해 끊임없이 노력하며 후원을 통해 어려운 이웃들에게 작지만 든든한 희망이 되기를 기원한다”고 말했다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사