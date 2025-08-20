골프존, 신한투자증권 GTOUR 6차 메이저 대회 개최…김홍택-윤서준-김민수 우승 경쟁

총상금 1억5천만 원·우승 3천만 원

우승자 KPGA 골프존 오픈 진출권

골프존이 23일 대전 골프존조이마루에서 개최하는 메이저 대회 '2025 신한투자증권 GTOUR' 6차 결선 공식 포스터. 골프존

대회 1라운드는 경기 당일 9시 스크린골프존과 네이버·다음 스포츠, 골프존 유튜브 채널을 통해 생중계 된다. 최종라운드는 13시 30분부터 JTBC골프 채널에서도 추가로 생중계 편성 예정이다. 또한 SPOTV 아시아채널을 통해 글로벌 녹화중계도 진행해 국내를 넘어 해외 골프 팬들에게도 K골프와 스크린골프의 매력을 알릴 계획이다.