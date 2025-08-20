김영록 지사, 민주당 전남도당과 예산정책협의회…국비 확보 방안 논의
국립의대·전남에너지해양특화도시 특별법 등 현안·국고 건의
전남도는 20일 서울에서 더불어민주당 지역 국회의원과 예산정책협의회를 열어 국립의대 설립, 전남에너지 해양특화도시 특별법 제정, SOC 사업비 1조원 이상 증액 등 현안 해결과 내년 국비 확보 방안을 논의했다.
협의회에는 김영록 전남도지사와 민주당 전남도당 주철현 위원장, 박지원·조계원·문금주 의원 등이 참석했다.
이 자리에서 김 지사는 “의대 없는 지역의 의과대학 신설 추진이 국정과제로 확정됐다”며 “2027학년도 개교를 목표로 국립의대 신설이 필요하다”고 강조했다.
또한 재생에너지 중심 에너지 대전환이 국정과제로 반영됨에 따라 해상풍력과 태양광 산업 등 재생에너지 비교우위가 있는 전남이 RE100 산단 조성과 에너지 기본소득 선도 지역으로 되도록 하기 위한 RE100 산단특별법과 전남에너지 해양특화도시 특별법 제정에 특별한 관심을 요청했다.
그 외 법률 건의로 ▲남해안권발전특별법 제정과 종합개발청 설립 ▲김산업 육성과 지원법률 개정 ▲영농형태양광 특별법 제정 등에 협조를 구했다.
2026년 국비 확보 건의사업으로 총 56건을 제시했다. 분야별로 SOC는 호남고속철도 2단계(총사업비 3조274억원)사업의 2026년 조기 개통을 위해 잔여사업비 1315억원 전액, 광주~완도 고속도로 2단계(총사업비 1조5965억원) 150억원, 고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장(총사업비 5142억원) 50억원 등 모두 계획기간에 완공되도록 SOC 사업비 1조원 이상 증액을 요청했다.
지역현안 분야는 자원순환 시범사업(총사업비 125억원) 8억원, 산업위기대응 사업(총사업비 416억원) 150억원, K-디즈니 인재양성 거점기관 조성(총사업비 330억원) 10억원 등이다.
첨단산업 분야는 고전력반도체 실증 인프라(총사업비 300억원) 30억원, 민간전용 우주발사체 엔진시험시설(총사업비 485억원) 20억원, 해상풍력 부품 시험센터(총사업비 400억원) 90억원, 미래차 전자파 시험평가 시스템(총사업비 200억원) 30억원 등 미래 전략산업 인프라 구축을 중점 건의했다.
농수축산 분야에서 AI 첨단 축산업 융복합밸리(총사업비 6754억원) 5억원, 국립 김산업 진흥원 10억원, AI 농산업 콤플렉스(총사업비 5714억원) 예타대상사업 선정, 청년 임업인 스마트팜(총사업비 105억원) 3억5000만원 등 농어업 혁신 사업을 담았다.
주철현 전남도당 위원장은 “지역 현안을 국가계획에 반영하고 국비 확보에 최선을 다하겠다”며 “법령 제·개정 등 입법 활동을 통해 도민 삶의 질을 높이겠다”고 화답했다.
전남도는 이달 말 정부예산안 확정 전까지 재정당국을 찾아 설득을 이어가고, 국회 심의 과정에서도 정당 지도부·예결위원장·지역 국회의원과 긴밀히 협력해 국비 확보에 총력을 기울일 방침이다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
