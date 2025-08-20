폰 앞에서 작아지는 인생선배들, 격차 좁히는 디지털 동행
대기업 전산 부서 임원까지 지낸 오형준(84)씨. ‘컴퓨터 전문가’를 자부하는 그도 “스마트폰 앞에선 작아진다”고 했다. 오씨는 석 달 전 국세청에서 온 종합소득세 신고 문자를 받고 당황했던 경험담을 다음과 같이 나눴다.
“계좌 인증을 받으라고 나오는데 아무리 찾아도 인증번호가 보이지 않는 거예요. 결국 국세청에 직접 찾아갔죠. 근데 국세청 직원이 그러는 거예요. 통장에 1원이 입금됐을 거라고, 모바일 금융 앱을 보면 1원을 보낸 입금자명에 인증번호가 나와 있다고.”
은행 업무는 은행에서만 처리해 온 오씨에겐 상상할 수 없는 인증 방식이었다. 그는 “내 생활 범위에서 스마트폰을 사용하는 데 어려움이 없었는데, 타인이나 기관에서 스마트폰으로 요청하는 게 갈수록 많아지다 보니까 거기에 대응하기가 어렵다”며 “또래 중에서 비교적 스마트폰을 잘 다루는 편인데도 기술 발전 속도를 쫓아갈 수가 없다”고 전했다.
오씨의 경험은 이른바 ‘디지털 소외’. 디지털 기술이 보편화된 사회에서 디지털 기기나 기술을 활용하지 못하는 이들이 소외되는 현상을 일컫는다.
고령층이 일상에서 겪는 디지털 격차는 통계로도 확인된다. 한국지능정보사회진흥원이 지난 3월 발표한 ‘2024 디지털 정보 격차 실태조사 보고서’에 따르면 고령층은 정보 취약 4대 계층(장애인·고령층·저소득층·농어민) 가운데에서도 가장 뒤처지고 있었다. 고령층의 디지털 정보화 역량 수준은 일반 국민의 55.9%로, 농어민(71.8%) 장애인(76.1%) 저소득층(93.3%)보다 크게 낮았다. 연령별 디지털정보화 수준은 70대 이상 51.4%, 60대 79.3%, 50대 99.6% 순으로 파악됐다.(그래픽 참조)
한데 정부 지원은 오히려 뒷걸음질 치고 있다. 디지털배움터 예산은 2023년 698억원에서 지난해년 279억 원으로 60% 삭감됐고 올해도 같은 수준으로 동결됐다. 교육생 수는 2023년 99만명에서 지난해 7만명대로 줄었고, 운영 거점은 1011곳에서 36곳으로 통폐합됐다.
이 같은 현실 가운데 서울 신반포교회(홍문수 목사)는 한 가지 실험에 나섰다. 20일 시니어 교인을 대상으로 처음 시작된 이번 강의의 목표는 ‘스마트폰 생활화’. 75세에서 93세로 구성된 시니어들에게 주어진 첫 숙제는 ‘스마트폰으로 배달 음식 주문하기’였다.
강의와 실습은 신반포교회 신혼부부와 청년들이 맡았다. 시니어 총 50명이 6명씩 짝지어 8개 조를 구성하고, 교회 젊은이들이 조별 도우미로 투입됐다.
배달 앱 다운로드부터 회원가입, 결제방식 등록, 집 주소 등록 등 참석자들은 한 단계 한 단계 청년들의 도움을 받으며 먹고 싶은 간식을 앱 장바구니에 담았다. 김왕곤(85)씨는 “매번 손주에게 부탁해 음식을 주문했는데, 이젠 자립할 수 있을 것 같다”며 피자와 탄산음료를 주문했다. 김배완(81)씨는 “배달 앱에 이렇게 많은 음식점이 있는 줄 몰랐다”며 “오늘 청년들이 쿠팡 사용법도 알려줬다. 더운 날 추운 날 가리지 않고 밖에서 장을 봤는데, 이젠 집에서 반찬거리를 주문할 수 있게 됐다”고 반색했다.
참석자들은 다음 주엔 모바일 주문 방법을 복습한 뒤 스마트폰으로 택시 부르는 법을 배운다. 시니어사역위원회 위원장인 박경종 장로는 “연 4회 정기 강의를 개최해 실생활에 필요한 스마트폰 교육을 지속해서 진행할 예정”이라며 “실생활에 유용한 시니어 스마트폰 강좌를 더 찾아 발전시킬 계획”이라고 했다. 이날 강사로 나선 최세훈(30)씨는 “정규 강의 종료 후에도 청년들과 함께 교회 어르신들의 고민을 듣고 스마트폰 사용법을 안내할 계획”이라며 “교회에서 매주 만나다 보니 그때그때 궁금한 점들을 바로 도와드릴 수 있는 게 교회 스마트폰 교육의 큰 장점 같다”고 전했다.
디지털 격차를 겪는 시니어를 대상으로 스마트폰 교육에 나서는 교회들은 이밖에도 적지 않다. 경기도 이천 오천교회(이종목 목사)는 지난해에 이어 올해도 어르신을 위한 일대일 스마트폰 교육을 계획하고 있다. 교육엔 교회 어르신들을 섬기고 공동체성을 기르자는 취지로 중고등부가 일일 과외 교사로 참여한다.
외부 기관과 협력해 교육의 지평을 넓힌 교회도 있다. 서울 목동교회(최현규 목사) 사회복지재단인 목동어르신복지관은 지난 6월 서울특별시평생교육진흥원과 함께 지역 어르신들을 대상으로 스마트폰, 키오스크, 온라인 쇼핑 교육을 진행했다. 이밖에 충남 천안중앙교회(신문수 목사)는 호서대와 연계해 시니어 스마트폰 사용과 키오스크 활용 교육을 진행했다. 교육엔 교회 시니어 대학 어르신 150여명이 참여했다.
글·사진=이현성 손동준 박윤서 기자 sage@kmib.co.kr
