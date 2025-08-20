김영환 지사 “오송 국정조사 국정감사로 대체해야”
27일 국회 본회의 채택 앞두고 입장 밝혀
영동국악·제천한방천연물엑스포 차질 우려
김영환 충북도지사가 20일 “오송 궁평지하차도 참사 국정조사는 국정감사로 대체하는 것이 바람직할 것”이라고 밝혔다.
김 지사는 이날 기자들과 만나 “국회에서 논의 중인 오송 참사 국정조사에 최대한 협조할 생각”이라면서 “국정조사로 인해 충북도가 준비 중인 국제행사가 차질을 빚어서는 안 된다”고 강조했다.
김 지사는 그러면서 “오는 9월 충북에서는 2025영동국악엑스포와 2025제천한방천연물산업엑스포가 잇따라 개최돼 200만명의 관람객이 방문할 것으로 예상된다”며 “오송 참사 국정조사로 인해 충북도가 국제행사에 집중하지 못하게 되면 공무원 사기 저하는 물론 지역경제 침체 등이 우려된다”고 말했다.
김 지사는 “국회는 국정조사를 하게 되면 양대 엑스포 이후로 시기를 조정해주길 바란다”고 전했다.
김 지사는 2025영동국악엑스포와 2025제천한방천연물산업엑스포의 조직위원장을 맡고 있다.
김 지사는 이들 엑스포 기간 행사장으로 도지사 집무실을 옮겨 현장에서 진두지휘한다는 구상이다.
김 지사는 “대규모 국제행사가 한 달도 채 남지 않은 지금 행사의 성공을 위해 도정의 모든 역량을 집중해야 할 때”이라며 “양대 국제 엑스포는 충북의 위상과 명예가 걸린 중요한 행사로 도민이 주도하고 도민과 함께 충북도가 앞장서서 성공적으로 개최할 시대적 사명이 있다”고 전했다.
2025영동세계국악엑스포는 ‘국악의 향기, 세계를 물들이다’라는 주제로 9월 12일부터 10월 11일까지 영동군 레인보우힐링관광지 및 국악체험촌 일원에서 개최된다. 이어 2025제천국제한방천연물산업엑스포가 ‘천연물과 함께하는 세계, 더 나은 미래를 만나다’라는 주제로 9월 20일부터 10월 19일까지 제천시 한방엑스포공원 일원에서 열린다.
더불어민주당은 오는 27일 국회 본회의에서 오송참사 국정조사 계획서를 처리한다. 청주 오송읍을 지역구로 둔 같은 당 이연희(청주흥덕) 의원은 지난해 8월 188명의 명의로 ‘오송참사 진상 규명과 재발 방지 대책 마련을 위한 국정조사 요구서’를 국회에 제출했다. 본회의에서 국정조사 계획서가 채택되면 국정조사 상임위원회인 국회 행정안전위원회에서 조사 목적과 대상, 기간 등 세부안을 마련하게 된다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
