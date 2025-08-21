돈 많은 자치구의 노인 버스비 지원… “차별 아닌가”

노인 버스비 지원하자 탑승 건수 늘어

못 받는 노인들은 ‘상대적 박탈감’

연합뉴스

2023년 11월부터 노인 버스비 지원 사업을 한 중구의 지난달 노인 시내·마을버스 탑승 건수는 20만2680건이다. 2023년 7월 10만7879건, 지난해 7월 16만9301건에서 꾸준히 늘고 있다.

중구는 노인에게 수도권 지역 시내·마을버스 이용 시 월 4만원의 비용을 지원해준다.