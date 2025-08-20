2025 게임과학포럼 26일 국립중앙도서관서 개최
‘2025 게임과학포럼’이 오는 26일 오후 1시30분부터 5시30분까지 서울 서초구 국립중앙도서관 국제회의장에서 열린다.
게임과학포럼은 게임에 대한 비과학적 논쟁을 넘어 객관적 데이터와 과학적 근거에 기반한 게임 담론 형성을 나침반 삼아 2018년 출범했다. 올해 포럼에서는 ‘AI가 바꾸는 창작, 미래가 묻는 균형’을 주제로 빠르게 변화하는 환경 속에서 기술과 문화, 산업이 조화롭게 발전할 수 있는 미래를 모색한다.
이번 포럼에선 김경일 원장의 기조연설을 통해 AI 기술 혁신이 게임 및 콘텐츠 제작과 소비 환경에 가져온 변화를 진단하고, 기술 중심 혁신 속에서의 자유와 책임의 균형의 가치를 짚어볼 예정이다.
이어 본 세션에서는 ▲AI 기술 혁신과 함께하는 게임 산업 ▲글로벌 플랫폼을 통한 한국 게임의 성장 ▲게임 및 콘텐츠 진흥과 균형 등 세 가지 의제에 대한 분야별 전문가들의 발제가 진행된다.
2025 게임과학포럼은 게임과학연구원과 구글코리아가 공동 개최하고 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원, 게임문화재단이 공식 후원한다. 사전등록을 통해 무료로 참가할 수 있다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
