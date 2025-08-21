‘음주 뺑소니’ 김호중 이감된 국내 유일 ‘민영 교도소’는 어디

경기 여주 ‘소망교도소’…정원 400명

팬클럽 “8월 18일 새로운 곳으로 옮겨”

가수 김호중. 뉴시스

공안·마약·조직폭력사범은 입소할 수 없다. 소망교도소 관계자는 국민일보와의 통화에서 “다른 교도소에 비해 인성교육 프로그램이 특화돼 있다”고 설명했다.