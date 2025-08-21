‘음주 뺑소니’ 김호중 이감된 국내 유일 ‘민영 교도소’는 어디

음주 뺑소니 혐의로 징역 2년 6개월의 실형을 선고받은 가수 김호중이 최근 국내 유일 민영 교도소 ‘소망교도소’로 이감됐다. 김호중은 내년 11월 출소 전까지 이곳에서 수형생활을 할 전망이다.
21일 법조계 등에 따르면 김호중은 최근 경기 여주의 소망교도소에 입소했다. 정원 400명의 소망교도소는 국내 최초이자 유일 민영 교도소로 2010년 문을 열었다. 기독교 재단 아가페가 정부 위탁을 받아 비영리 방식으로 운영 중이다.
소망교도소는 형기 7년 이하 수형자 중 잔여형기가 1년 이상이면 입소가 가능하다. 단 20세 이상 60세 미만 남성 수용자 중 전과 2범 이하일 경우에만 머무를 수 있다. 공안·마약·조직폭력사범은 입소할 수 없다. 소망교도소 관계자는 국민일보와의 통화에서 “다른 교도소에 비해 인성교육 프로그램이 특화돼 있다”고 설명했다.
수형 번호로 수감자를 부르는 국영 교도소와 달리 수감자의 이름을 부르는 게 소망교도소의 특징이다. 공동체성과 사회성 함양을 위해 거실이 아닌 공동식당에 모여 식사를 하는 것도 차이점이다.
개신교 신자인 김호중은 주변의 권유를 받아 입소를 결정한 것으로 알려졌다.
김호중 공식 팬클럽 ‘트바로티’는 전날 공지를 통해 “가수님께서는 지난 8월 18일 새로운 곳으로 생활의 자리를 옮겼다”며 “가수님께서 새로운 환경에 잘 적응하고 건강히 지낼 수 있도록 따뜻한 기도와 응원을 부탁드린다”고 했다.
앞서 김호중은 지난해 5월 서울 강남구 압구정동의 한 도로에서 음주 상태로 중앙선을 넘어 택시와 충돌한 후 도주했다. 이후 자신의 매니저가 운전했다고 주장하거나 차량 블랙박스 메모리카드를 파손한 정황 등이 알려지며 비판 여론은 더욱 거세졌다. 1·2심 재판부는 징역 2년 6개월 실형을 선고했는데, 김호중이 이에 상고하지 않으면서 형이 확정됐다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
