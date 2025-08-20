시사 전체기사

휴대폰 버리다 딱 걸린 이종호… 특검, 증거인멸 수사

입력:2025-08-20 16:30
공유하기
글자 크기 조정
이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 지난 5일 구속 전 피의자심문을 받기 위해 서울중앙지법으로 출석하는 모습. 연합뉴스

채해병특검이 20일 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 측근인 차모씨를 증거인멸 혐의 피의자로 입건했다고 밝혔다. 특검은 차씨가 이 전 대표와 함께 휴대전화를 한강 공원에 버려 증거를 인멸한 정황을 포착하고 수사를 진행 중이다.

특검은 지난달 15일 이 전 대표와 차씨가 서울 잠원한강공원에서 휴대전화를 쓰레기통에 버리는 현장을 직접 확인했다고 밝혔다. 당시 차씨는 휴대전화를 발로 밟아 훼손한 뒤 버린 것으로 전해졌다. 특검은 현장에서 휴대전화를 회수해 복원 중이다.

특검은 이종호 대표가 최근 이 휴대전화를 사용한 정황을 확인하고 구체적인 사용 시점을 파악하고 있다. 다만 훼손 정도가 심해 복구가 될지는 미지수다. 특검 관계자는 “당시 휴대전화를 파손하는 현장을 직접 촬영했고, 휴대전화에서 연기가 날 정도였다”고 설명했다.

앞서 특검은 지난달 10일 이 전 대표 자택에 대한 압수수색을 진행해 휴대전화를 확보했다. 차씨가 버린 휴대전화는 당시 압수수색 때는 발견되지 않았던 또 다른 휴대전화인 것으로 전해졌다. 이에 특검은 ‘임성근 구명로비 의혹’과 김건희 특검에서 진행 중인 수사에 연루된 이 전 대표가 차씨를 통해 증거를 인멸하려 했는지 조사 중이다.

차씨는 이 전 대표의 측근 중 한 명으로 알려져 있다. 특검은 이 전 대표와 차씨가 오랜 기간 긴밀하게 연락해 온 사실을 확인하고 두 사람 간 관계를 조사 중이다. 특검은 지난달 24일 차씨에 대한 압수수색을 벌이고 지난 15일 차씨를 불러 조사했다.

특검은 차씨 자택을 압수수색하는 과정에서 차씨 부부가 이 전 대표의 재판청탁 의혹 관련한 알리바이를 만든 것으로 보이는 메모도 확보했다. 이 메모에는 이 전 대표의 동선 및 금전거래에 대한 정보가 담겨 있었다고 한다.

김건희 특검은 이 메모를 채해병 특검으로부터 넘겨받아 이 전 대표의 구속 전 피의자심문에서 제출했다. 특검이 제출한 자료는 이 전 대표의 구속에 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다.

차씨 측은 이 전 대표로부터 휴대폰을 버리라는 지시를 받은 적이 없다는 입장이다. 또 자택에서 발견된 메모장에 대해 “범죄일람표 일자 중 이 전 대표와 함께 있었던 일자의 다이어리와 SNS를 찾아서 정리했을 뿐이다”라고 밝혔다.

이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘김혜경 여사 부부싸움 중 낙상’ 발언 강용석·김세의 1심 벌금형
“이코노미석 좁혀 만드는 프리미엄석” 논란 커진 대한항공 꼼수
尹측근 “뼈 앙상한 김건희, 내가 죽으면 남편 살길 열린다 해”
트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백
美서 발견된 ‘형광 파랑’ 속살 멧돼지…‘이것’ 때문
아이스크림은 유통기한이 없다? …식품안전 ‘사각지대’ 혼란
미스 팔레스타인 “가자지구 위해 목소리 내겠다”
10년차 경찰 동기 5명이 보여준 ‘생명의 팀워크’[아살세]
국민일보 신문구독