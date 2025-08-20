휴대폰 버리다 딱 걸린 이종호… 특검, 증거인멸 수사
채해병특검이 20일 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 측근인 차모씨를 증거인멸 혐의 피의자로 입건했다고 밝혔다. 특검은 차씨가 이 전 대표와 함께 휴대전화를 한강 공원에 버려 증거를 인멸한 정황을 포착하고 수사를 진행 중이다.
특검은 지난달 15일 이 전 대표와 차씨가 서울 잠원한강공원에서 휴대전화를 쓰레기통에 버리는 현장을 직접 확인했다고 밝혔다. 당시 차씨는 휴대전화를 발로 밟아 훼손한 뒤 버린 것으로 전해졌다. 특검은 현장에서 휴대전화를 회수해 복원 중이다.
특검은 이종호 대표가 최근 이 휴대전화를 사용한 정황을 확인하고 구체적인 사용 시점을 파악하고 있다. 다만 훼손 정도가 심해 복구가 될지는 미지수다. 특검 관계자는 “당시 휴대전화를 파손하는 현장을 직접 촬영했고, 휴대전화에서 연기가 날 정도였다”고 설명했다.
앞서 특검은 지난달 10일 이 전 대표 자택에 대한 압수수색을 진행해 휴대전화를 확보했다. 차씨가 버린 휴대전화는 당시 압수수색 때는 발견되지 않았던 또 다른 휴대전화인 것으로 전해졌다. 이에 특검은 ‘임성근 구명로비 의혹’과 김건희 특검에서 진행 중인 수사에 연루된 이 전 대표가 차씨를 통해 증거를 인멸하려 했는지 조사 중이다.
차씨는 이 전 대표의 측근 중 한 명으로 알려져 있다. 특검은 이 전 대표와 차씨가 오랜 기간 긴밀하게 연락해 온 사실을 확인하고 두 사람 간 관계를 조사 중이다. 특검은 지난달 24일 차씨에 대한 압수수색을 벌이고 지난 15일 차씨를 불러 조사했다.
특검은 차씨 자택을 압수수색하는 과정에서 차씨 부부가 이 전 대표의 재판청탁 의혹 관련한 알리바이를 만든 것으로 보이는 메모도 확보했다. 이 메모에는 이 전 대표의 동선 및 금전거래에 대한 정보가 담겨 있었다고 한다.
김건희 특검은 이 메모를 채해병 특검으로부터 넘겨받아 이 전 대표의 구속 전 피의자심문에서 제출했다. 특검이 제출한 자료는 이 전 대표의 구속에 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다.
차씨 측은 이 전 대표로부터 휴대폰을 버리라는 지시를 받은 적이 없다는 입장이다. 또 자택에서 발견된 메모장에 대해 “범죄일람표 일자 중 이 전 대표와 함께 있었던 일자의 다이어리와 SNS를 찾아서 정리했을 뿐이다”라고 밝혔다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사