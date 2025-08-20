넷마블 신작 MMORPG 뱀피르 26일 정식 출시
넷마블의 신작 MMORPG ‘뱀피르’가 오는 26일 정식 출시된다.
넷마블은 20일 공식 홈페이지를 통해 뱀피르의 정식 출시 일정을 공개했다. 이에 따르면 뱀피르는 25일 오후 12시부터 사전 다운로드를 통한 캐릭터 생성 및 선점 이벤트를 시작하며, 이튿날인 26일 오후 12시부터 정식 서비스에 돌입한다.
넷마블이 새롭게 내놓는 뱀피르는 뱀파이어 세계관을 바탕으로 한 중세 다크 판타지풍 MMORPG. ‘리니지2 레볼루션’의 개발진이 참여했다. 넷마블이 20일 공개한 영상 ‘월드 탐색’을 통해 세계관의 콘셉트를 살린 다양한 공간과 건축물, 박쥐나 거미 등 특색 있는 탈것들을 확인할 수 있다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
