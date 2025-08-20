우원식 국회의장, 중국 전승절 행사 공식 초청 받아
이재명 대통령 대신해 참석할 듯
9월 3일 중국 베이징에서 열리는 전승절 행사에 이재명 대통령을 대신해 우원식 국회의장이 참석할 것으로 보인다.
우 의장은 20일 국회 의장 집무실에서 다이빙 주한중국대사를 접견했다.
국회의장실은 접견 뒤 기자들에게 보낸 공지문을 통해 “우 의장은 오는 9월 3일 중국 전승절 행사에 중국 정부의 공식 초청을 받았다”고 밝혔다. 이어 “참석 여부 등에 대해 결론 나오는 대로 공지하겠다”고 덧붙였다.
중국 정부는 해외 정상들을 대거 초청해 베이징 톈안먼 광장에서 열병식이 포함된 전승절 80주년 행사를 성대하게 열겠다는 계획이다.
이에 중국 측은 이 대통령 참석 의사를 우리 정부에 타진한 것으로 알려졌지만, 이 대통령을 대신해 국가 의전 서열 2위인 우 의장이 방중할 것으로 전망된다.
국회 한중의원연맹 소속 여야 의원들도 우 의장과 함께 중국을 방문할 것으로 관측된다.
연맹 회장인 김태년 더불어민주당 의원, 부회장인 박정 민주당 의원과 김성원 김성원 의원 등이 동행할 가능성이 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사