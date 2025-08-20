尹, ‘체포 시도’ 김건희특검 고발…‘尹 속옷 저항’ 영상 공개 논란도

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

윤석열 전 대통령 측이 김건희 여사 관련 여러 의혹을 수사하는

체포영장 집행에 반발하며 검찰에 고발하기로 했다.

달라붙어서 양쪽에 팔을 끼고 다리를 붙잡아 들어 차량으로 탑승시키려 했다”며 “완강하게 거부하니까 앉아 있는 의자 통째로 대통령님을 그대로 들어서 옮기려 했다”고 주장했다.

특검팀은 체포 영장 집행 과정에서 윤 전 대통령이 수의를 벗고 속옷 차림으로 저항했다고 밝힌 바 있는데,

더불어민주당은 해당

CCTV 영상 공개를 추진하겠다고 압박하고 있다.