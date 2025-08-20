시사 전체기사

충남도, 문화체육관광 58개 시책 발표

입력:2025-08-20 16:40
공유하기
글자 크기 조정
조일교 충남도 문화체육관광국장이 20일 도청 대회의실에서 신규 시책 발굴회의를 진행하고 있다. 충남도 제공

충남도는 20일 도청 대회의실에서 문화체육관광 분야 내년 신규 시책 발굴 회의를 개최했다고 밝혔다.

조일교 도 문화체육관광국장과 각 과장, 도 산하 공공기관 관계자 등 50여 명이 참석한 가운데 신규 시책 공유, 공공기관과 도체육회 신규 시책 발표, 토론, 자문 등의 순으로 진행됐다.

도는 이날 충남 이스포츠 실업팀 창단, ‘힙-트래디션’ 굿즈 및 전시 등 지원, 부여 송국리 유적 세계유산 등재 추진, 부여 한옥단지 조성 사업(1단계) 추진 등 문화체육관광 미래 발전을 위한 58개 시책을 발표했다.

이와 함께 내포신도시 주민 삶의 질을 개선하고, 이주·정착률 제고를 위해 전 세대가 이용할 수 있는 생활체육형 스포츠타운 조성 방향에 대해서도 논의했다.

도 산하 공공기관과 유관 단체는 도정 방향에 발맞춰 30개 시책을 제시했다.

충남 역사문화연구원은 하이퍼(초연결) 역사도시 콘텐츠 향유 기반 구축 등 4개 시책을 제시했다. 충남문화관광재단은 예술이 머무는 마을, 충남 글로벌 컬처 페스타 등 9개 시책을 내놨다.

도는 이날 논의한 신규 시책에 대한 예산을 확보한 뒤 내년부터 사업을 본격 추진할 예정이다.

조일교 국장은 “현장의 목소리를 반영해 도민 모두가 체감할 수 있는 정책으로 가다듬어 추진할 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘김혜경 여사 부부싸움 중 낙상’ 발언 강용석·김세의 1심 벌금형
“이코노미석 좁혀 만드는 프리미엄석” 논란 커진 대한항공 꼼수
尹측근 “뼈 앙상한 김건희, 내가 죽으면 남편 살길 열린다 해”
트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백
美서 발견된 ‘형광 파랑’ 속살 멧돼지…‘이것’ 때문
아이스크림은 유통기한이 없다? …식품안전 ‘사각지대’ 혼란
미스 팔레스타인 “가자지구 위해 목소리 내겠다”
10년차 경찰 동기 5명이 보여준 ‘생명의 팀워크’[아살세]
국민일보 신문구독