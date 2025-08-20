[생각해봅시다]“7세에 입교한다고?” 찬반 의견 팽팽

예장통합 헌법개정위, 다음 달 101회 정기총회 상정

스스로 신앙 고백하기엔 너무 어려, 무리하지 말아야

유아세례를 받은 교인의 입교 나이를 현재 13세에서 7세로 낮추는 개정안”을 다음 달 열리는 제110회 교단 정기총회에 상정하기로 하면서 논란이 불거지고 있습니다.

청소년기에 이르러서야 하나님과의 관계를 인식하며 성경과 교리를 바르게 이해할 수 있다”면서 “입교 나이를 7세로 낮추면 발달 단계를 무시하고 입교의 본래 의미를 훼손할 위험이 크다”고 우려했습니다. 기독교교육계는 아동세례를 받으면 곧바로 정회원 자격을 주는 것에 대해서도 상당한 반발을 했었습니다.

형평성이 그렇게 중요하다면 오히려 ’유아세례자, 7세 입교’를 고집하기보다 ‘

아동세례자, 13세 입교’로 상향 조정하는 게 법적으로나 교육적으로 적합하다”고 지적했습니다.

예장합동 총회와 한국기독교장로회, 기독교대한감리회, 기독교대한성결교회, 기독교한국침례회 등 국내 주요 교단들이 아동(어린이)세례를 시행하고 있습니다.