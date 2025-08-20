시사 전체기사

“학생 중심 교육혁신” 광운대, 2년 연속 S등급 성과

입력:2025-08-20 15:30
공유하기
글자 크기 조정
서울 노원구에 위치한 광운대학교 캠퍼스 모습. 대학은 혁신지원사업 평가에서 최고등급을 받았다. (사진=광운대)

광운대학교(총장 윤도영)가 교육부·한국연구재단 주관 대학혁신지원사업 성과평가에서 2년 연속 최고등급인 S등급을 받았다고 밝혔다.
대학혁신지원사업은 전국 138개 대학이 참여하는 국가 재정지원사업으로, 교육혁신성과와 성과관리 체계를 평가한다.
광운대는 맞춤형 전공 선택권 강화, 다전공 이수 활성화, 교양·기초학문 통합 모듈 운영, 전공 자율선택제 지원, 거버넌스 혁신 등에서 성과를 인정받았다. 윤도영 총장은 “학생 중심 교육혁신으로 창의·융합형 인재 양성에 앞장서겠다”고 말했다.
현재 광운대는 AI 기반 학생성장시스템과 전주기 All-CARE 상담체계 고도화를 추진 중이며, 성과관리시스템을 대학 경영 전반으로 확장할 계획이다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘김혜경 여사 부부싸움 중 낙상’ 발언 강용석·김세의 1심 벌금형
“이코노미석 좁혀 만드는 프리미엄석” 논란 커진 대한항공 꼼수
尹측근 “뼈 앙상한 김건희, 내가 죽으면 남편 살길 열린다 해”
트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백
美서 발견된 ‘형광 파랑’ 속살 멧돼지…‘이것’ 때문
아이스크림은 유통기한이 없다? …식품안전 ‘사각지대’ 혼란
미스 팔레스타인 “가자지구 위해 목소리 내겠다”
10년차 경찰 동기 5명이 보여준 ‘생명의 팀워크’[아살세]
국민일보 신문구독