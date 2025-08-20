인천시의회, 계산종합의료단지 사업 정상화 현안 논의
인천시의회 건설교통위원회 계산종합의료단지 도시개발사업 소위원회는 지난 19일 제5차 회의를 열어 계산종합의료단지 도시개발사업의 현안과 정상화 방안을 심층 논의했다고 20일 밝혔다.
이번 회의에서는 먼저 실시계획 인가 조건 이행 및 변경 문제가 다뤄졌다. 서송병원은 기존 종합병원과 요양병원 각각 170병상, 690병상에서 종합병원 298병상, 요양병원 130병상, 일반병원 432병상 등으로의 변경안을 제시했다. 그러나 위원들은 행정의 일관성과 실현 가능성 등을 우려하며 종합적 검토가 필요하다고 주장했다.
이어 고용 안정성 역시 논의가 이뤄졌다. 서송병원은 인천 거주 직원 비율이 77%이며 종합병원·요양병원 신축 시 약 500명의 신규 일자리 창출이 가능하다고 보고했지다. 하지만 일부 외주 인력 의존 문제를 지적받아야 했다. 이에 서송병원은 직접 고용을 점차 확대해 나가겠다는 계획을 설명하며 개선 의지를 보였다.
이와 함께 서송병원의 지역사회 공헌 계획도 중점적으로 논의됐다. 서송병원은 장학복지재단 설립, 지역사회 나눔 활동 지속 추진, 일자리 창출 계획 등을 소개했다. 이를 두고 위원들은 계획의 구체성과 실질적 효과 창출의 중요성을 강조했다.
이외에도 의료시설 운영 관련 요양급여 환수 여부와 병상수 조정에 따른 보건복지부 협의 필요성 등 현안에 대한 논의가 진행됐다.
김대중 위원장은 “논의된 사항을 바탕으로 사업 정상화에 만전을 기하고, 병원은 사회적 책임을 다해 계획을 추진해 달라”고 말했다.
