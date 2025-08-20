경인여대, 글로벌인재정주지원센터 개소식 등 개최

경인여자대학교 글로벌인재정주지원센터 개소식 및 이민자조기적응센터 현판식 기념사진. 경인여대 제공

이번 개소식과 현판식을 계기로 경인여대는 글로벌 교육환경 조성과 더불어 지역사회·대학·정부 간 협력 모델을 강화해 인천 내 외국인 유학생과 이민자 지원의 선도적 대학으로 자리매김할 방침이다.