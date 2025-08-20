인천 중·동구 통합 ‘제물포구 주민소통단’ 출항…첫 정기회의

제물포구 주민소통단 정기회의. 인천 중구 제공

중구와 동구는 지난 18일 송현1·2동 복합청사 3층 대강당에서 ‘제물포구 주민소통단 정기회의’를 개최했다고 20일 밝혔다.

각각 운영되던 주민소통단이 하나로 통합돼 의미를 더했다.

제물포구 주민소통단은 내년 6월 30일 제물포구 공식 출범 전까지 총 100명(구별 50명) 규모로 운영되며 분기별 정기회의를 통해 주민들의 목소리를 지속적으로 수렴할 예정이다.

회의에서는 주민소통단의 역할과 향후 운영 방식에 관해 이야기를 주고받은 후 제물포구 상징물에 대해 자유로운 토론이 이뤄졌다.