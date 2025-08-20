인천 중·동구 통합 ‘제물포구 주민소통단’ 출항…첫 정기회의
인천에서 제물포구 출범이 1년가량 앞으로 다가온 가운데 중·동구 통합 ‘제물포구 주민소통단’이 본격적인 활동에 돌입했다.
중구와 동구는 지난 18일 송현1·2동 복합청사 3층 대강당에서 ‘제물포구 주민소통단 정기회의’를 개최했다고 20일 밝혔다.
이번 회의는 제물포구 출범 준비 상황을 투명하게 공유하고 지역 발전 방안에 대한 의견을 폭넓게 수렴하고자 마련됐다. 특히 기존 중구와 동구에서 각각 운영되던 주민소통단이 하나로 통합돼 의미를 더했다.
제물포구 주민소통단은 내년 6월 30일 제물포구 공식 출범 전까지 총 100명(구별 50명) 규모로 운영되며 분기별 정기회의를 통해 주민들의 목소리를 지속적으로 수렴할 예정이다. 이를 토대로 양 지역 주민 간의 교류·화합을 극대화하고 다양한 목소리를 통합적으로 수렴함으로써 더욱 실효성 높은 지역 발전 방안을 모색해 나가겠다는 것이다.
회의에서는 주민소통단의 역할과 향후 운영 방식에 관해 이야기를 주고받은 후 제물포구 상징물에 대해 자유로운 토론이 이뤄졌다. 참석자들은 ‘지역의 미래를 함께 만들어간다’라는 정신 아래 제물포구 상징물에 지역의 역사와 가치, 정체성, 자부심 등을 담아야 한다는 데 공감하며 적극적으로 의견을 개진했다.
중구와 동구는 이번 정기회의를 통해 확인된 주민들의 목소리를 출범 준비 과정에 적극 반영하고 향후 지역 발전 전략과 상징물 확정에도 주민 참여를 확대할 방침이다.
중구와 동구 관계자는 “이번 회의는 주민과 행정이 한자리에 모여 제물포구의 미래를 함께 논의한 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 양 구는 주민 의견을 소중히 반영해 투명하고 신뢰받는 적극행정을 실현하고 화합과 소통의 정신으로 지역 발전의 청사진을 함께 그려 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사