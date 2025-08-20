“행정수도 완성해야” 민주당 의원들, 세종의사당 부지 시찰

더불어민주당 의원단과 지방시대위원회 관계자 등이 20일 국회세종의사당 부지를 시찰하고 기념촬영을 하고 있다. 더불어민주당 세종시당 제공

20일 더불어민주당 세종시당에 따르면 김경수 지방시대위원회 위원장과 충청권 국회의원들은 이날 세종시 세종동 국회의사당 이전 부지를 방문했다.

이들은 행정중심복합도시건설청으로부터 국회세종의사당 추진 상황을 보고받고 부지 현황과 이전 로드맵을 점검했다.

김 위원장은 “국회세종의사당 건립과 행정수도 완성은 대한민국의 미래를 위한 개혁 과제”라며 “국회세종의사당은 정치개혁과 민주주의 완성을 위한 공간이 될 것이다. 앞으로 미이전 기관들의 이전도 추진하겠다”고 말했다.