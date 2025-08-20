“행정수도 완성해야” 민주당 의원들, 세종의사당 부지 시찰
더불어민주당 소속 충청권 국회의원들이 국회세종의사당 부지를 현장 시찰하고 행정수도 완성을 차질없이 수행하겠다고 밝혔다.
20일 더불어민주당 세종시당에 따르면 김경수 지방시대위원회 위원장과 충청권 국회의원들은 이날 세종시 세종동 국회의사당 이전 부지를 방문했다.
김 위원장을 비롯해 강준현 세종시당 위원장, 박정현 대전시당 위원장, 박용갑(대전 중구), 장철민(대전 동구), 송재봉(충북 청주 청원구), 이강일(충북 청주 상당구) 의원 등이 참석했다.
이들은 행정중심복합도시건설청으로부터 국회세종의사당 추진 상황을 보고받고 부지 현황과 이전 로드맵을 점검했다.
의원단과 지방시대위원회는 국회세종의사당 이전이 ‘미룰 수 없는 국가적 과제’인 만큼 국회의 핵심 기능을 분산시켜 수도권 집중을 완화하겠다는 뜻을 밝혔다.
김 위원장은 “국회세종의사당 건립과 행정수도 완성은 대한민국의 미래를 위한 개혁 과제”라며 “국회세종의사당은 정치개혁과 민주주의 완성을 위한 공간이 될 것이다. 앞으로 미이전 기관들의 이전도 추진하겠다”고 말했다.
강준현 세종시당 위원장은 “국회세종의사당 건립은 이재명 정부의 핵심 과제”라며 “올해 국제 설계 공모에 이어 내년 실시설계가 반영되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
