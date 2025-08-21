무게만 672t…113년 교회 건물은 통째로 이사 중
스웨덴 최북단 광산 도시 키루나에서 100년 넘게 자리를 지켜온 교회가 새로운 터전으로 옮겨지고 있다. 세계 최대 규모 철광산으로 유명한 이 지역은 지반 침하 위험 때문에 도시 전체를 조금씩 이동시키는 대규모 이전 사업을 진행 중이다.
AP통신은 스웨덴 최북단 키루나에서 113년 역사를 가진 ‘키루나 교회’ 건물을 새 마을 부지로 옮기는 작업이 시작됐다고 19일(현지시간) 보도했다.
키루나 교회는 1912년 신고딕 양식으로 세워진 목조건물이다. 스웨덴을 대표하는 건축물 가운데 하나로 2001년에는 스웨덴에서 ‘가장 아름다운 건축물’로 선정되며 지역의 상징으로 자리 잡았다.
그러나 광산 확장으로 지반이 침하돼 산사태와 건물 붕괴 우려가 제기되자 인근 다른 건물들과 함께 동쪽으로 약 5㎞ 이전하게 됐다. 이미 지난달 기준 건물 25채가 이전했고 교회를 포함한 16채가 더 옮겨질 예정이다.
가로·세로·높이가 각각 40m에 달하고 무게가 670t이 넘는 교회를 옮기기 위해 바퀴 224개가 달린 특수 운반차가 투입됐다. 교회는 시간당 약 500m씩 이동하며 앞으로 이틀간 약 5㎞를 이동할 예정이다.
이번 이전 작업은 지역 주민은 물론 관광객들에게도 하나의 축제처럼 받아들여 지고 있다. 현장에는 이를 보기 위해 수천명의 시민들이 몰렸고 스웨덴 공영방송은 이 과정을 생중계로 전달하고 있다. 칼 구스타프 스웨덴 16세 국왕도 현장을 찾을 예정이다.
울프 크리스테르손 스웨덴 총리는 이번 작업을 두고 “광산업이 나라를 강하게 만들었듯 우리의 문화유산 또한 존중받아야 한다”고 강조했다. 교회는 새 자리에 정착한 뒤 내년 말 다시 문을 열 계획이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사