“해양금융·신산업까지”… 부산, ‘글로벌 해양 허브도시’ 도약 본격화
해수부 이전 계기 삼아 산·학·연·민·관 결집
위성·바이오·기후테크 등 첨단 해양산업 육성
9월 초 ‘글로벌 해양 허브도시’ 비전 발표
부산시가 해수부 이전을 계기로 ‘글로벌 해양 허브도시’ 도약에 본격 나선다. 단순히 공공기관 이전에 머무르지 않고 해양산업과 금융, 대학·연구 기관, 첨단 신산업까지 아우르는 종합 전략을 마련해 정부를 설득하고 주도권을 잡겠다는 구상이다.
부산시는 20일 ‘글로벌 해양 허브도시 추진위원회’를 구성하고 지역의 혁신 역량을 결집하겠다고 밝혔다.
추진위원회는 ‘동북아 해양수도 비전’ 선포 25주년과 부산항 개항 150주년을 맞아 새 정부 출범, 해수부 부산 이전 등 환경 변화를 기회로 삼아 출범했다. 부산이 글로벌 해양 경제를 주도할 수 있도록 핵심 의제를 발굴하고 시민 공감대 형성, 정책 추진 동력 확보를 목표로 한다.
성희엽 시 미래혁신부시장은 이날 브리핑에서 “정부 논의가 해수부 이전, 해운산업 이전, 북극항로 개척에 머물러 있지만 부산이 진정한 해양 중심 도시로 도약하려면 산업과 대학, 연구·개발(R&D) 기능까지 함께 키워야 한다”며 “부산이 먼저 종합적인 안을 만들어 정부를 설득하고 장기적으로 지속 가능한 혁신을 이끌겠다”고 강조했다. 이어 “해양산업은 물류와 수산업을 넘어 위성·바이오·기후테크 등 첨단 분야까지 확장되고 있다”며 “지역 대학과 국책 연구 기관, 해양 금융을 연계해 글로벌 해양 허브도시 토대를 마련하겠다”고 말했다.
아울러 성 부시장은 “해수부 이전 준비와 관련해 주거·교육 등 정주 여건도 세부적으로 마련하고 있다”며 “큰 무리 없이 진행될 것”이라고 설명했다.
추진위원회에는 지역 산업계와 대학, 해양클러스터 연구기관, 해양금융, 시민단체 등 60여개 기관·단체가 참여한다. 시는 이를 토대로 산·학·연·민·관을 아우르는 분과위원회와 운영위원회, 정책협의회를 구성해 구체적인 논의를 이어갈 방침이다. 위원장은 박형준 시장을 비롯해 주요 기관장이 공동으로 맡는 체제로 운영된다.
시는 지난해부터 해양 싱크 탱크 정책 협력 네트워크, 북극항로 전담 TF 등을 운영해 왔으며, 이번 위원회는 이를 총괄하는 컨트롤타워로 자리매김할 예정이다. 시는 다음 달 초 박형준 시장이 직접 ‘글로벌 해양 허브 도시 비전과 전략’을 발표하고 대정부 건의도 이어간다는 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사